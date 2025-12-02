55 çalışma masasında sektör temsilcileri ortak masada bir araya geldi. İş dünyasının önde gelen üyelerinin de katıldığı zirvede, iş açığına göre yeni meslek alanları belirlenecek.

MAHMUT ÖZAY - Mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı bakış açısına uygun biçimde güncellenmesi ve iş gücü piyasasıyla uyumunun sağlanması amacıyla 3 gün sürecek “Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi” İstanbul’da başladı. Zirveye iş dünyasının önde gelen üyelerinin temsilcileri, ilgili bakanlık ve üyelerin katılımı, oda ve birliklerin temsilcileri, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ile mesleki eğitim alanında katkı sunan çok sayıda kişi katıldı.

Zirve boyunca yapılacak 55 çalışma masasında sektör temsilcileri ile akademisyenler mevcut alan/dal listeleri ve çerçeve programları inceleyerek; iş piyasası beklentileri, yeni meslek alanları, yeşil-dijital beceriler, girişimcilik ve uluslararası gelişmeler konusunda görüş ve önerilerini sıralayacak. Bunun sonunda elde edilen görüş ve öneriler birleştirilerek bakanlığa sunulacak. Bu çıktılar Türkiye Yüzyılı’ndaki mesleki eğitime yön verecek politika geliştirme süreçlerini besleyen önemli bir referans olacak.

ORAN YÜZDE 40’A ULAŞTI

Etkinliğin açılış konuşmasında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Bütün önerilere açığız. Zirvede elde edilecek veriler ve istişareler sonucunda getirilecek öneriler, inanıyorum ki, mesleki eğitim politikalarının geleceğini şekillendirecek. Türkiye’de iş dünyasının talep ettiği nitelikler incelendiğinde, dijital okuryazarlık, veri analizi, programlama temelleri, dijital tasarım, robotik uygulamalar, enerji verimliliği, çevre teknolojileri ve sürdürülebilir üretim modelleri öne çıkmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim programlarının bu gelişmelere uyum sağlayacak biçimde yapılandırılmasının, sektörler arası rekabet gücünün korunmasındaki önemini sizler de bizler de çok iyi görüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın ekonomik hedefleriyle uyumlu, güncel ve uygulanabilir bir mesleki eğitim yapısı oluşturulacağına inancımız tamdır” dedi.

Bakan Tekin “1997-2003 döneminde 28 Şubat düzenlemelerinin etkisiyle ortaöğretim içinde mesleki eğitimin payı yaklaşık yüzde 17 seviyelerine düşmüştü. Bugün bu oran %40’a ulaştı; sistem yeniden ayağa kalktı. Bu ivmeyi korumak için yeni modeller geliştirdiğimizi de belirtmek isterim. 2025 LGS ilk yerleştirme sonuçları da bu eğilimi desteklemektedir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bu ülkenin üretim gücünü ayakta tutan insan emeğidir. Bu göstergeler, mesleki eğitimin tercih edilirliğinin arttığını, öğrencilerin bu alana yöneliminde sürdürülebilir bir ivme oluştuğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

