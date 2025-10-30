Erdoğan'dan Merz'e 'Gazze' ayarı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"(AB'ye tam üyelik) Türkiye'nin sergilediği kararlı iradenin, birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler olumlu seyrini sürdürüyor. Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Görüşmemizde Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ortak değerimiz ve zenginliğimiz olduğunu bir kez daha teyit ettik. Avrupa'da artışı engellenemeyen, ırkçılığa varan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığıyla mücadeleye atfettiğimiz ehemmiyeti vurguladım. Avrupa'da değişen güvenlik koşulları ışığında savunma sanayisi ürünlerinin tedarikindeki sıkıntıları geride bırakarak ortak projelere odaklanmamız gerekiyor. Almanya'nın Suriye konusunda bizimle eş güdüm içinde çalışmaya atfettiği önemin farkındayız. Türkiye olarak Gazze'deki soykırımı uluslararası gündeme taşıdık. Ateşkes konusunda yoğun çaba sarf ettik. Bu mezalimin yeniden yaşanmamasına ve bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüme dair görüşlerimizi kendilerine (Merz'e) aktardım. (Ukrayna-Rusya) Savaşın adil ve kalıcı şekilde çözümü için diplomatik çabaların sürdürülmesini önemli görüyoruz. Eurofighter uçaklarının temin süreci gibi Almanya'nın son dönemde bu alanda attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz."

"TÜRKİYE'Yİ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Almanya Başbakanı Merz'in açıklamalarından satır başları:

"Türkiye bizi meşgul eden tüm dış politika ve güvenlik konularında çok önemli bir aktör. Türkiye'yle güvenlik politikaları alanında daha yakın iş birliği içinde olacağız. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz."

"ALMANYA SOYKIRIMI GÖRMÜYOR MU?"

Konuşmasında Hamas'a 'terörist' diyen ve İsrail'in yaptığı saldırıları meşru müdafaa olarak değerlendiren Almanya Başbakanı Merz'in açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Gazze'deki soykırımı Almanya olarak görmüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

ERDOĞAN'DAN 'İMAMOĞLU' SORUSUNA CEVAP

Soru-cevap kısmında Alman bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorunu cevaplayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: