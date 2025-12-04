Ocak-Kasım 2025 döneminde 586 bin 232 adet SUV otomobil satıldı ve toplam içinde bu araçların payı %62,5 olarak gerçekleşti. Bu dönemde Volkswagen 63 bin 2 adet satış ve %10,75 pay ile markalar bazında pazar lideri oldu. Sadece kasım ayına bakıldığında ise BYD Seal U 3 bin 940 adet ile en fazla satan SUV modeli oldu. Onu Nissan Qashqai takip etti. İşte otomobil severlerin SUV tercihleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil severlerin SUV gövde yapısına sahip araçlara ilgisi artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre; bu yılın ocak-kasım döneminde otomobil satışları 938 bin 177 adet oldu. Geçen yıla kıyasla satışlarda %10,96 artış yaşandı.

Pazarda SUV araç satışları 586 bin 232 adet olurken, toplam içinde SUV’un payı %62,5 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde SUV araçların toplam içindeki payı %56,6 olmuştu.

SUV NEDEN YÜKSELİYOR?

Rakamlar, son 1 yıllık süreçte SUV’un payında yaklaşık 6 puanlık bir artışa işaret ederken; sektör temsilcileri, daha konforlu ve güvenli sürüş deneyimi sunmasının yanı sıra statü göstergesi olarak da SUV araç tercihinin yükseldiğini ifade ediyor.

Öte yandan SUV araçların diğer gövde tipleri ile fiyat farkının geçmiş dönemlerdeki gibi yüksek olmaması ve rekabetçi fiyatların yanı sıra üreticilerin de bu gövde yapısındaki yüksek arz çeşitliliği SUV’a erişimi kolaylaştırıyor.

KASIMDA EN ÇOK SATAN MODELLER

Kasım 2025 döneminde en çok satan SUV araç modelleri şöyle sıralandı:

1-BYD SEAL U: 3 bin 940 adet

2-NISSAN QASHQAI: 3 bin 376 adet

3-RENAULT DUSTER: 3 bin 275 adet

4-VOLKSWAGEN TAIGO: 2 bin 662 adet

5-TESLA MODEL Y: 2 bin 535 adet

6-VOLKSWAGEN T-ROC: 2 bin 435 adet

7-TOYOTA C-HR: 2 bin 395 adet

8-DACIA SANDERO STEPWAY: 2 bin 353 adet

9-PEUGEOT 2008: Bin 957 adet

10-TOGG T10X: Bin 869 adet

11 AYDA EN ÇOK SATAN MARKALAR

Ocak- Kasım 2025 döneminde en çok SUV satan markalar ve pazar payları ise şöyle:

1-VOLKSWAGEN: 63 bin 2 (%10,75)

2-PEUGEOT: 50 bin 476 (%8,61)

3-TOYOTA: 35 bin 277 (%6,02)

4-BYD: 33 bin 915 (%5,79)

5-HYUNDAI: 32 bin 883 (%5,61)

6-TESLA: 29 bin 955 (%5,11)

7-CHERY: 26 bin 663 (%4,55)

8-NISSAN: 26 bin 417 (%4,51)

9-TOGG: 25 bin 623 (%4,37)

10-FIAT: 24 bin 616 (%4,20)

