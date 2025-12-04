Kasımda enflasyonunun aylık bazda %0,87 ile tahminlerin altında kalmasının ardından, 11 Aralık’taki TCMB toplantısında faiz indirimi beklentileri yükseldi. Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Asgari ücret artışını ve kritik ocak enflasyonunu görmeden, Merkez Bankasının temkinli duruşu koruyarak, indirimlere 100-150 puanlık adımlarla devam edebileceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyonunun %0,87 ile beklentilerin altında gelmesi ve yıllık enflasyonun %31,07’ye gerilemesinin ardından, piyasada faiz oranlarına ilişkin ilk tahminler de oluşmaya başladı.

Alnus Yatırım tarafından yapılan analizde; kasım ayı TÜFE rakamları sonrasında 11 Aralık’taki toplantı için TCMB’nin elinin güçlendiği belirtildi.

150 BAZ PUAN OLABİLİR

Analizde, “Ancak Merkez Bankasının ihtiyatlı bir görünüm ile bu toplantıda politika faizini 150 baz puan indireceğini düşünüyoruz. Diğer yandan kasım rakamı, yıl sonu TÜFE tahminimizi iyileştirdi. Sene sonu TÜFE tahminimizi %32,32’den %31,37’ye revize ediyoruz. Borsa özelinde baktığımızda Bankacılık, Otomotiv, İnşaat ve Sanayi ile bu sektörlerin alt kollarında pozitif fiyatlamalar öngörüyoruz” denildi.

Faizde kaç puan indirim olabilir? Dikkat çeken asgari ücret detayı

200 BAZ PUAN GELİR Mİ?

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör ise hizmet enflasyonundaki düşüş hızının yavaş olduğunu ancak sanayi tarafındaki görünümün ve manşet enflasyondaki iyileşmenin, faiz indirimi için rasyonel bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Merkez Bankasından 200 baz puanlık indirim gelebileceğini öngören Gözgör, böyle bir adımın da pozitif reel faiz görünümü korunmaya devam edeceğini ve enflasyonla mücadeleden ödün vermeden, sıkılığın dozunun uyarlanabileceğini belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ En çok satan SUV modeller! 2 Uzak Doğulu kasımda zirvede

TAHVİLLER İÇİN POZİTİF

Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de aylık enflasyonun %1,0’in altına gerilemesi ve yıl sonunda TÜFE’nin yeni tahmin aralığının (%31-33) alt bandına yakın gerçekleşme potansiyelinin, piyasada öncelikle bankacılık hisseleri ve tahvillerde olumlu fiyatlamayı destekleyebileceği ifade edildi.

ASGARİ ÜCRET DETAYI

Piyasada faiz indirimine ilişkin beklentilerin yükseldiğine dikkat çekilen Gedik Yatırım’ın raporunda; “200 baz beklentilerinin daha fazla konuşulduğunu da görebiliriz. Bununla beraber, asgari ücret artışını ve kritik ocak enflasyonunu görmeden, TCMB’nin temkinli duruşu koruyarak, indirimlere 100-150 puanlık adımlarla devam edebileceğini düşünüyoruz” görüşleri dile getirildi.

İLK TOPLANTI 12 ARALIK’TA

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk buluşması için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti.

2025 yılında asgari ücret, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş ve net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 1 işçi için 30 bin 621 lira…

Haberle İlgili Daha Fazlası