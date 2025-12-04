Altın fiyatlarında son dakika! 4 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.740 TL ve ons fiyatı 4.195 dolardan güne başlıyor. Ons altının hafta boyunca 4.245 dolar direncine takıldığını belirten analistler, FED beklentisinin kısa vadede fiyatlara dahil olduğunu belirtiyor. İçeride spot ve fiziki piyasa arasındaki makasın da son günlerde kapandığı görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda 1 kilo altında 5 bin dolara yaklaşan fiyat makası, bugün 2 bin dolara kadar geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın ikinci yarısı başlarken, altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hareketinin direnç seviyelere takılması dikkat çekiyor. Hafta başında 4.264 dolar ile son 5 haftanın zirvesine yönelen ons fiyatı, kazanımlarını koruyamadı.

Bugünkü işlemlerde TSİ 06:00 itibarıyla 4.195 dolara yakın denge arayışı devam ederken; analistler, 4.245 doların önemli direnç olduğunu ve fiyatların teknik olarak “şimdilik” bu seviyeyi aşmakta zorlandığını ifade ediyor.

4 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

İç piyasaya bakıldığında spot piyasada işlem gören 4 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.740 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı 5.825 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.490 TL’den gerçekleşiyor.

Spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makasın son günlerde kapanması da dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz haftalarda 1 kilo altında 5 bin dolara yaklaşan fiyat makası, bugün 2 bin dolara kadar geriledi.

DİKKAT ÇEKEN ABD VERİLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; dün ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı kasımda 32 bin kişilik gerileme gösterdi. Ekimde 47 bin artan verinin, geçen ay da 7 bin artış ile pozitif bölgede kalması bekleniyordu. Ancak negatif gelen veri, istihdam piyasasındaki zayıflığı teyit etti.

Piyasalarda bugün ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarın kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek.

FED BEKLENTİSİ FİYATLANDI MI?

Son durumda gelecek hafta FED’den faiz indirimi beklentisi, %89 ile fiyatlanmaya devam ediyor. Analistler, altın fiyatlarında FED etkisinin kısa vadede fiyatlara dahil olduğunu belirterek, “Gümüş ve bakır gibi endüstriyel emtiada yaşanan yükselişler ise 2026 için üretici fiyatlarında enflasyonist riskleri beraberinde getirmeye başladı. Bu gelişmeler, gelecek yıl tüketici fiyatlarında da düşüş hızının yavaşlama riskini barındırıyor. Enflasyonda bir katılık gözlemlenirse, faizler için de ‘daha sınırlı indirim’ teması destek bulmaya başlayabilir. Piyasalar, emtiadaki yükselişi bu yönüyle de anlamaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

JP MORGAN’DAN TAHMİN

Bu arada altın için 2026 hedef fiyat tahminleri de gelmeye devam ediyor. JP Morgan, gelecek yıl ons fiyatının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. ABD’li banka, merkez bankalarının ve yatırımcı talebinin desteğinin gelecek yıl da sürebileceğini öngördü.

