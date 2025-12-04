Kayseri'de gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi, pompalı tüfekle bir çiğ köfte dükkanını kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı, polis kaçan zanlıların peşine düştü.

Olay gece saatlerinde Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Bademli Sokak'taki bir çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 şahıs pompalı tüfekle dükkana kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de sıcak saatler! Pompalı tüfekle çiğköfteciyi kurşunladılar

SALDIRI ANI KAMERADA

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dükkanda inceleme yaptı. Ekipler, olay sonrası kaçan şahısların kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, 2 şahsın ellerinde pompalı tüfekle dükkana gittiği ve kurşunlamayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

