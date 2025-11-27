Şanlıurfa'da bir eczaneye gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Sabah işe gelen eczacı gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Polis kaçan zanlıları arıyor.

Olay, Haliliye'ye bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eczaneye gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

İŞE GELİNCE FARK ETTİ

Sabah geldiği iş yerinde kapı ve camlardaki kurşun izlerini fark eden eczacı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri eczanede ve çevresinde çalışma yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan silahlı saldırıda eczanenin kapalı olmasından dolayı ölen veya yaralanan olmadı.

SEVDA KILIÇ

