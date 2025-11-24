Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda taksi şoförü hayatını kaybetti. Cinayetin nedeni araştırılırken kimliği belirlenemeyen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde taksi şoförü Recep Özgür (45) Emek Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Özgür, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özgür'ün cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ABDULLAH AYDEMİR

