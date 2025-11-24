Fransız bankacılık devi Societe Generale'den Türkiye'ye ilişkin yeni bir değerlendirme geldi. Dev banka, 2026 yıl sonu faiz tahminini paylaştı. İşte detaylar...

Son dönemde dezenflasyon sürecinde yavaşlama yaşanırken, Merkez Bankası da faiz indirimlerinde frene bastı. Ekim ayında 100 baz puanlık indirime giden Merkez, faizi yüzde 39,50'ye çekti. 2025'in son faiz kararı için 11 Aralık tarihi beklenirken, Fransız bankacılık devi Societe Generale'den dikkat çeken bir rapor geldi. Dev banka 2026 sonu faiz tahminini açıkladı.

SOCIETE GENERALE'DEN FAİZ TAHMİNİ

Societe Generale Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026'nın ilk dört toplantısında 150'şer baz puan, ardından haziran ve temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini, devamında da her toplantıda 150'şer baz puanlık indirime gidileceğini öngördü. Böylece bankanın yıl sonu faiz tahmini yüzde 24 oldu.

Fransız bankadan Türkiye raporu! 2026 sonu faiz tahminini paylaştı

AYLIK ENFLASYONDA YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Şirket, Türkiye'de gıda enflasyonundaki şokun azalmasıyla birlikte aylık enflasyonun yavaşlamasını bekliyor. Drimal, "Bu durumda maliye politikasının enflasyon baskılarının azalmaya devam etmesini sağlaması hayati önem taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Societe General, aylık enflasyonun önümüzdeki aylarda yavaşlayarak gelecek yılın ilk yarısında aylık bazda yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerilemesini öngörüyor.

MORGAN STANLEY'İN 2026 FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 27

Morgan Stanley de geçtiğimiz günlerde paylaştığı raporda 2026 yıl sonunda politika faizinin şu anki yüzde 39,5 seviyesinden yüzde 27'ye indirileceği tahminini paylaşmıştı.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası