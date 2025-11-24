Soğuk havaların artmasıyla 24 Kasım Pazartesi günü, Konya'da yaşayan vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) raporlarını yakından takip etmeye başladı. Yağış beklentisinin oluşmasıyla beraber "Konya'da yağmur var mı?" sorusu gündeme geldi.

Konyada yağmur var mı? 24 Kasım MGM hava durumu raporunu paylaştı

24 KASIM KONYA'DA YAĞMUR VAR MI?

24 Kasım 2025 Pazartesi günü Konya yağışlıdır. MGM hava durumu raporuna göre, 15.00-18.00 saatleri arasında sıcaklık 13°C nem oranının ise yüzde 67 olması bekleniyor.

18.00 - 21.00 saatleri arasında Konya'da yağışların duracağı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışın akşam saatlerine doğru azalması ve yerini bulutlu bir gökyüzüne bırakması öngörülüyor. Gün boyunca nem oranı yüksek seyredecek. Salı günü ise yağış beklenmezken bulutlu bir hava hakim olacak ve öğle saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek.

Vatandaşların yağmurlu havalarda dışarı çıkarken tedbirli olması öneriliyor.

SEVCAN GİRGİN

