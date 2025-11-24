Nord Stream boru hattı sabotajı, İtalya’nın Ukraynalı subay Serhiy Kuznetsov’u Almanya’ya iade etme kararıyla yeniden Avrupa gündeminin merkezine oturdu. “Günah keçisi mi, gerçek fail mi?” tartışmaları büyürken, soruşturma dosyasında Ukrayna bağlantısını işaret eden bulguların artması Berlin ile Kiev arasında yeni bir fay hattı oluşturdu. Avukatın, emrin üst düzey siyasi ve askeri yönetimden gelmiş olabileceğine dair açıklamaları ise dosyayı daha da karmaşık hâle getirirken, Avrupa’nın en kritik sabotaj vakasının düğümü hala çözülemiyor.

2022’de Baltık Denizi’ndeki Nord Stream boru hatlarını havaya uçuran sabotaj davası, İtalya’nın Ukrayna vatandaşı Serhiy Kuznetsov’u Almanya’ya iade kararıyla yeni bir boyuta geçti.

"Anayasaya aykırı sabotaj" suçlamasıyla yargılanacak olan Kuznetsov’un dosyası, Berlin ve Kiev arasında hukuki ve siyasi fay hatlarını tetikledi.

Avrupa’da yürütülen soruşturmalar ilk etapta Rusya’yı hedef alan iddiaları geri plana iterken, sabotajda Ukrayna bağlantısına işaret eden bulguların ağırlık kazanması dikkat çekti.

"EMİR ALDIYSA SORUMLULUĞU ÜST DÜZEYDE ARAYIN"

Kuznetsov’un avukatı Nicola Canestrini, TRT World’e yaptığı açıklamada dosyanın sadece bir subayı değil, Ukrayna’nın en üst siyasi ve askeri yönetimini ilgilendirdiğini söyledi.

Canestrini, "Saldırıyı gerçekleştirdiyse, bunu emir aldığı için yaptı. O dönem aktif bir yüzbaşıydı. Bu nedenle sorumluluk da o seviyede araştırılmalı” dedi. Avukat, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve komuta zincirindeki isimlerin “emir verdilerse bunu açıklamaları gerektiğini” ifade etti.

AVRUPA’DA ZOR SORU: ASKERİNİ SAVUNACAK MISIN, ZELENSKİY

Canestrini, Kuznetsov’un dosyasının Zelenskiy’i siyasi açıdan hassas bir noktaya ittiğini söyledi.

"Zelenskiy zor bir karar vermek zorunda. Almanya’yı memnun etmese bile askerini savunması gerekiyor" diyen avukat, Ukrayna’nın Avrupa Birliği hedefi açısından bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini aktardı.

Kiev ise sabotajla ilgisi olduğunu defalarca reddetmişti.

SABOTAJ SONRASI GÖZLER TÜRKAKIM’A DÖNDÜ

2020’de açılan TürkAkım üzerinden son beş yılda 104,1 milyar metreküp doğal gaz taşındı.

Bölgedeki boru hatlarına yönelik sabotaj iddialarının tırmandığı bir dönemde Türkiye’nin enerji koridorundaki ağırlığı daha da arttı.

ALMANYA’NIN ÇELİŞKİSİ: DESTEKLEDİĞİ ORDUYLA MÜCADELE Mİ EDECEK?

Almanya’nın yürüttüğü soruşturmada Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin eski komutanı Albay Roman Chervinsky dahil yedi şüpheli tespit edilmişti.

Kuznetsov’un da bu isimlerle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Canestrini, "Berlin Ukrayna’yı siyasi ve askeri olarak destekliyor ama şimdi Rusya’ya direnen bir Ukraynalı subayı yargılamak zorunda kalıyor. Bu büyük bir paradoks" dedi.

“MÜVEKKİLİM GÜNAH KEÇİSİ YAPILIYOR”

Avukat, Kuznetsov’un siyasi baskılar nedeniyle “günah keçisi olarak kullanıldığını” öne sürdü.

Ayrıca askeri emir altında hareket eden subayların uluslararası hukukta 170 yıldır dokunulmazlığa sahip olduğunu hatırlatarak, Almanya’nın kendi tarihindeki örneklerin tam tersini uyguladığını söyledi:

"İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya askerlerinin eylemleri için dokunulmazlık istedi. Şimdi aynı hakkı bir Ukraynalı subaya tanımıyor."

