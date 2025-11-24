İstanbul’da gün içinde beklenen hava durumu, sıcaklık değerleri ve yağış ihtimali merak ediliyor. Sabah saatlerinden geceye kadar değişen hava koşullarıyla birlikte rüzgar yönü, nem oranı ve günün ilerleyen saatlerindeki yağış beklentisi araştırılıyor. Meteorolojik veriler, 24 Kasım’da İstanbul'da yağmur var mı, hava nasıl konularına dair önemli ipuçları veriyor.

İstanbul’da 24 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava tahminleri, hem AKOM’un hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son paylaşımlarıyla netleşti. Planlarını hava durumuna göre şekillendirecek İstanbullular, bugün yağmur var mı yok mu araştırıyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Bugün sabah saatlerinde İstanbul’un bazı bölgelerinde hafif yağmur geçişleri bekleniyor. 09.00-12.00 aralığında sıcaklık 14 derece seviyesinde olurken nem oranının yüzde 80’in üzerinde seyretmesi yağış ihtimalini artırıyor. Öğle saatlerine doğru yağış hafifleyerek yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Meteoroloji verilerine göre öğleden sonraki saatlerde belirgin bir yağış beklentisi bulunmuyor.

AKOM raporları da günün büyük bölümünde yağış ihtimalinin düşük olduğunu doğruluyor. Sabah ve öğle arasında kısa süreli yağış ihtimali bulunsa da akşam saatlerinde hava bulutlu ancak yağışsız geçecek. Gece boyunca sıcaklık 12-13 dereceye düşerken yeniden yağış beklenmiyor.

Bugün İstanbul'da yağmur var mı?

24 KASIM İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

24 Kasım Pazartesi günü il genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah erken saatlerde başlayan hafif yağış geçişleri öğleye doğru zayıflayacak, günün ilerleyen zamanlarında bulutların dağıldığı daha sakin bir hava görülecek. Nem oranının yüzde 77-87 aralığında seyretmesi, özellikle kıyı kesimlerinde havanın daha serin hissedilmesine neden olabilir.

Rüzgar yönü gün içinde kuzey ve kuzeybatıdan hafif esiyor. Ortalama rüzgar hızı 7-9 km/sa civarında olurken zaman zaman 20-24 km/sa seviyelerine çıkan anlık rüzgarlar hissedilebilir. Buna rağmen gün genelinde ciddi bir fırtına ya da kuvvetli rüzgar beklentisi yok.

İstanbul hava durumu

24 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU

Günlük sıcaklık değerleri sabah 14 derece ile başlayacak öğle saatlerinde 15 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra yeniden 13-14 derece seviyelerine gerileyen sıcaklık, akşam saatlerinde 12 derece civarında seyredecek.

24 Kasım İstanbul hava durumu

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası