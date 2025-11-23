Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mağaza, açılışa özel, aralarında ayakkabı, çanta ve elbiselerin de yer aldığı bazı ürünleri 10 liradan satışa sununca ilgi yoğun oldu. Düzenlenen indirim kampanyası izdihama yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 liradan satışa sundu. Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık kısa süreli izdihama sebep oldu. Yoğunluk nedeniyle mağaza çalışanları da zaman zaman zor anlar yaşadı.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Sıra ile içeri girenler, 10 liraya satılan ayakkabı, çanta ve kıyafetleri alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Herhangi bir yaralananın olmadığı açılışta, dikkat çeken ise erkeklerin de kalabalığa karışmış olması oldu.

