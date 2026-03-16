Ticari taksilerde "Taksi Mali Cihazı" uygulamasıyla yeni dönem başladı. Taksimetreyle entegre çalışacak sistem sayesinde her yolculuk otomatik olarak kayıt altına alınacak ve yolcuya fiş verilecek. Yeni düzenlemeye göre fiş almadan araçtan ayrılan yolculara 2026 yılı için yaklaşık 8 bin 700 TL ceza kesilebilecek. Fiş vermediği tespit edilen taksicilere ise tespitin sayısına göre 17 bin TL'den başlayıp 170 bin TL'ye kadar çıkan para cezaları uygulanacak.

Türkiye genelinde ticari taksiler için yeni bir dönem başladı. “Taksi Mali Cihazı” uygulamasıyla hem taksi şoförlerini hem de yolcuları ilgilendiren önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yeni sistemle birlikte taksi yolculuklarının tamamı kayıt altına alınacak ve ödeme işlemleri tek bir cihaz üzerinden gerçekleştirilecek.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girdi. Tebliğe göre ticari taksilerde “Taksi Mali Cihazı” kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylece taksi taşımacılığında mali kayıtların daha şeffaf şekilde tutulması hedefleniyor.

Taksiden inmeden önce dikkat! Yolcuya 8 bin 700 TL, şoföre 17 bin TL cezası var

VERGİLENDİRME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Sabah'ta yer verilen habere, yeni uygulamayla birlikte ticari taksiler için uygulanan “basit usul” vergilendirme kaldırıldı. Bunun yerine “gerçek usul” vergilendirme sistemine geçildi. Bu değişiklikle birlikte taksi plakası sahipleri kazançlarına göre daha kapsamlı bir vergi yükümlülüğü altına girecek ve vergi oranı yüzde 45’e kadar çıkabilecek.

HER YOLCULUK OTOMATİK KAYDEDİLECEK

Yeni sistem kapsamında taksimetreler artık tek başına çalışmayacak. Taksimetre ile entegre çalışan mali cihaz sayesinde her yolculuk otomatik olarak sisteme kaydedilecek. Yolculuk tamamlandığında ise yolcuya fiş ya da elektronik belge düzenlenecek.

KARTLI ÖDEMELERDE TEK CİHAZ DÖNEMİ

Düzenleme ile birlikte taksicilerin kullandığı harici POS cihazları da devre dışı kalacak. Yeni mali cihazlar, taksimetre ile uyumlu çalışarak hem nakit hem de kartlı ödemeleri tek bir sistem üzerinden gerçekleştirecek. Manuel işlem girişine ise izin verilmeyecek.

YOLCULARA 8 BİN 700 TL’YE KADAR CEZA

Yeni uygulama yolcular için de önemli bir yükümlülük getiriyor. Yolculuk sonunda düzenlenen fişin alınması zorunlu olacak. Fiş almadan araçtan ayrılan yolcular, Vergi Usul Kanunu kapsamında “belge almama” cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Belge almama durumunda uygulanacak ceza 2026 yılı için yaklaşık 8 bin 700 TL olarak belirlendi. Ayrıca aynı kapsamda kesilecek cezanın bir takvim yılı içinde toplamda 87 bin TL’yi geçemeyeceği ifade edildi.

BELGE ALMAMA CEZASININ KAPSAMI

Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki belgelerin alınmaması halinde ceza uygulanabiliyor:

Fatura

Gider pusulası

Müstahsil makbuzu

Serbest meslek makbuzu

Perakende satış fişi

Ödeme kaydedici cihaz fişi

Giriş ve yolcu taşıma bileti

Bu belgelerden herhangi birinin alınmadığının tespit edilmesi halinde her belge için 8 bin 700 TL özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

FİŞ VERMEYEN TAKSİCİLERE KADEMELİ CEZA

Yeni düzenleme kapsamında taksiciler için ise daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Fiş verilmediğinin tespit edilmesi halinde uygulanacak cezalar kademeli olarak artacak:

1. tespit: 17 bin TL

2. tespit: 35 bin TL

3. tespit: 53 bin TL

4. tespit: 70 bin TL

5. tespit: 87 bin TL

6 ve sonraki tespitler: 170 bin TL

