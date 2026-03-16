Trabzon’da taksicilik yapan Mehmet Sabri Kara, yerli elektrikli otomobil Togg T10F modelini sarı renge boyatıp taksiye dönüştürerek Karadeniz’de elektrikli taksi dönemini başlattı. Kara, aracından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır bölgede taksicilik yapan Mehmet Sabri Kara, son araç değişiminde Togg’u tercih etti. Yeni aldığı sıfır kilometre Togg T10F model sedan aracı sarı renge boyatan Kara, otomobiline taksi tabelası ve taksimetre de taktırarak Karadeniz’de elektrikli taksi dönemini başlattı.

"ARAÇTAN ÇOK MEMNUNUM"

Dik rampaları, virajlı yolları ve değişken hava şartlarıyla bilinen bölgede elektrikli otomobille taksicilik yapan Kara, kısa sürede hem vatandaşların hem de turistlerin ilgi odağı oldu. Kara “Uzungöl’de araba kullanıyorum. Yerli ve millî olduğu için Togg’u tercih ettim. Daha önceden niyetim vardı ancak menzilinin artmasını bekledim. Şimdilik menzille alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Türkiye’de T10F modelini ilk kez ben taksi yaptım. Araçtan çok memnunum” dedi.

Karadeniz’de Togg taksi! Zorlu yolları aşıyor

