ESMA ALTIN - Ticaret Bakanlığı, ticari amaçlı reklamlarla ilgili harekete geçti. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yönetmelik taslağına göre, sosyal medya etkileyicileri (Influencer) tarafından gerçekleştirilen reklamlara yeni kurallar getirilecek. Buna göre, Influencer’lar tarafından yapılan reklamlar, açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir nitelikte olacak. İçeriğin reklam olduğu açıkça belirtilecek. Influencer’lar tarafından yapılan reklamlarda belirtilen “#Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Ortaklık”, “#Hediye”, “#Davet” şeklindeki ifadelerden en az birine reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret ünvanı gibi tanıtıcı bilgilerle birlikte yer verilecek. Bu kapsamda, “@[reklam veren] tarafından sağlandı”, “@[reklam verene] teşekkürler” şeklindeki açıklamalardan birinin içerikte yer alması zorunlu olacak. İçeriğin birden fazla paylaşıma yayıldığı durumda, her paylaşımda bu etiketleme yapılacak. Sesli olarak yapılan paylaşımlarda yayının başında ve yayınlanacak reklamın öncesinde “[reklam veren] hakkında reklam içerir” veya “[reklam veren] ile ücretli iş birliği içerir” ifadelerinden birine yer verilecek. “İndirimli”, “avantajlı”, “uygun” ya da “cazip” gibi ifadelerin kullanıldığı reklamlarda faiz veya kâr payı oranının reklamın yayınlandığı alanda yer verilmesi zorunlu olacak.

“3 al 2 öde”, “1 alana 1 bedava” veya indirimin belirli bir tutarda harcama yapılmasına bağlanması gibi bir şartın bulunduğu reklamlarda, satışın başlangıç ve bitiş tarihleri paylaşımlarda yer alacak. Satışa sunulan ürünün miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunlu olacak. Bu tür reklamlarda reklama konu olan ürünün kampanya tarihinden önceki 10 gün içerisindeki en düşük fiyat esas alınacak. İndirimin belirli bir tutarda harcama yapılması şartına bağlandığı reklamlarda, en az iki ürünün satın alınması şartı bulunacak.

YAPAY ZEKÂYA KISKAÇ

Reklamlarda, ürünleri daha etkili göstermek amacıyla filtreleme, yapay zekâ veya başka bir yazılımın kullanılması, yapay zekâ teknolojileri kullanılarak insan benzeri dijital karakterlere yer verilmesi durumunda açık, anlaşılır ve ayırt edici şekilde belirtilecek. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının, gerçeğe aykırı şekilde bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği, kullandığı izlenimi verdiği, tavsiyede bulunduğu reklamlara izin verilmeyecek.

ŞANS OYUNUNA YASAK

Şans oyunlarına kısıtlama getirmek amacıyla da önemli bir düzenlemeye imza atılıyor. Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve şans oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak. Takviye edici gıdaların, normal beslenme kapsamında tüketilen gıdaların yerine geçtiği izlenimine yol açacak reklamlar yapılamayacak. Bir ürünün gerçeğe aykırı şekilde hastalıkları, tedavi edebileceği iddialarını içeren aldatıcı sağlık beyanlarında bulunulmayacak. İlaç, beşeri tıbbi ürün, elektronik sigara, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamları yasaklanacak. İçerisinde ürünlerin rastgele olarak belirlendiği “ganimet kutusu”, “sürpriz içerik veya kutu”, “sanal ürün paketi” gibi uygulamaların reklamlarında; her bir ürünün çıkma ihtimalinin açık, anlaşılır ve ayırt edici şekilde belirtilmesi mecburi olacak. Çocuklara yönelik hedefli reklamcılık uygulamaları yasaklanacak. Ayrıca hedefli reklamcılıkta tüketicilerin onayının alınması şartı getirilecek. Öte yandan internet ortamında yayınlanan tüketici değerlendirmeleri olumlu ve olumsuz ayrımı yapılmaksızın diğer mecralarda yayınlanabilecek.

E-TİCARET’TE ‘ACELE ET’ TUZAĞI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), alışveriş kampanyalarından faydalanmak isteyenlerin, dolandırıcılık mağduru olmamaları için sahte web sitelerine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu. KVKK, bir web sitesinin sahte olup olmadığını anlamanın ilk adımının web sitesinin URL’sini kontrol etmek olduğuna dikkati çekiyor. Alışveriş yapılan sitelerdeki yazım ve tasarım hatalarının da sahte sitelerle diğerlerini ayırmada yardımcı olacağını belirten KVKK, ayrıca, acele karar vermeyi isteyen pop-up ve mesajlara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

İndirim döneminde ‘Son 2 saat’, ‘1 saat içinde sipariş verirsen bu fiyata kargo da bedava’ gibi uyarılar sık sık göze çarpıyor. Buna ‘Panik tuzağı’ adı veriliyor.

