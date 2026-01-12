Üniversite öğrencilerine hem gelir desteği hem de iş deneyimi kazandırmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı, 2026 yılında artırılan günlük ödeme tutarı ve genişletilen kontenjanlarıyla yeniden gündeme geldi. Programa ilgi artarken başvuru adımları ve kimlerin yararlanabileceği merak ediliyor. Peki, İŞKUR gençlik programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR Gençlik Programı, yeni yıl itibarıyla güncellenen destek miktarlarıyla uygulanmaya devam ediyor. Üniversite öğrencilerine haftada belirli günlerde çalışma imkanı sunan program, aynı zamanda CV hazırlama, mülakat teknikleri ve finansal okuryazarlık gibi alanlarda eğitim desteği de sağlıyor. Programdan yararlanmak isteyen gençler için başvuru süreci ve şartları araştırıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR Gençlik Programına başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaptıktan sonra açık programları görüntüleyerek kendilerine uygun olan üniversite kontenjanına başvuruda bulunabiliyor. Başvuru ekranında kişisel bilgiler, eğitim durumu ve iletişim bilgileri doğrulanıyor.

Başvurunun tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlıyor. Kontenjan sayısı ve başvuru yoğunluğuna göre adaylar programa dahil ediliyor. Program kapsamında kabul edilen öğrenciler, üniversitelerinde ya da ilgili birimlerde haftada üç gün çalışarak hem gelir elde ediyor hem de iş tecrübesi kazanıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)

şartları aranır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı itibarıyla program kapsamında günlük ödeme 1.375 TL’ye yükseltildi. Haftada üç gün çalışan bir öğrenci aylık yaklaşık 19 bin TL gelir elde edebiliyor.

