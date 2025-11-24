CİMER ve sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan ve kadınların yoğun olarak alışveriş yaptığı kozmetik mağaza zincirini denetledi. Denetimlerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi, idari para cezası verildi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.

Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz.

