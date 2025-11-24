Türkiye’nin en popüler kozmetik zinciri için Bakanlık harekete geçti! 11 üründe tespit edildi...
CİMER ve sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan ve kadınların yoğun olarak alışveriş yaptığı kozmetik mağaza zincirini denetledi. Denetimlerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi, idari para cezası verildi.
CİMER ve sosyal medya üzerinden iletilen şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı, kadın tüketicilerin yoğun olarak alışveriş yaptığı ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satıldığı Türkiye’nin en büyük mağaza zincirlerinden birine yönelik denetim başlattı.
Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi. Bakanlık, mevzuata uymayan ürünler için gerekli idari para cezalarını uyguladı.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.
Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.
Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz.