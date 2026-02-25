Netanyahu’nun Türkiye planının beklenen sonucu vermediği yönündeki iddialar gündeme gelirken, İsrail’in Modi kartını masaya sürdüğü öne sürüldü.

Geçtiğimiz sene Pakistan ile savaşın eşiğinden dönen Hindistan’da Türkiye karşıtlığı sürerken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi rotasını Tel Aviv’e çevirdi.

İsrail’deki iki günlük resmi ziyareti kapsamında Netanyahu tarafından kırmızı halıyla karşılanan Modi, iner inmez Netanyahu ile birlikte "Konuşacak çok şeyimiz var" dedi.

Törenin ardından iki lider ilk görüşmelerini yapmak üzere havaalanı salonuna geçti. Modi’ye İsrail Dışişleri Bakanlığı protokol şefi Gil Haskel eşlik etti. Hindistan heyetine ise Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar başkanlık etti.

İKİ GÜNLÜK PROGRAMDA NELER VAR?

Modi’nin İsrail ziyareti kapsamında ikili stratejik ilişkileri üst seviyeye taşıyacak bir duyurunun yapılması bekleniyor.

Netanyahu ile görüşmesinin ardından Modi, Kudüs’teki Hint topluluğuyla bir araya gelecek. Saat 16.30’da Knesset’te konuşma yapacak. Saat 18.00’de 12 İsrail şirketinin katıldığı teknoloji sergisine katılacak ve akşam Netanyahu ile yemek programında buluşacak.

İSRAİL BASINI MODİ'NİN ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE BAĞLADI

Ziyaretin, Hindistan ile Türkiye arasında artan gerilim gölgesinde gerçekleştiği aktaran Ynet, "Ankara’nın Pakistan ve Bangladeş’e askeri yardım sağlaması Yeni Delhi’yi oldukça rahatsız etti" dedi.

İsrail basınına göre Hindistan, Türkiye ile artan gerilimin ardından İsrail ile ilişkileri derinleştirme yoluna gitti. Yazar şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan, Türkiye'yi karşısına alarak Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru IMEC üzerinden ülkesini Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail hattıyla Avrupa’ya bağlayan projeye yöneldi."

İsrailli yetkililer söz konusu hattı "ılımlı eksen" olarak tanımlamaya başladı.

Ynet’e göre Netanyahu’nun hedefi, "Türkiye’nin bölgesel etkisine karşı" yeni bir denge oluşturmak ve bu denklemde Modi’yi kullanmak.

NETANYAHU’DAN "ALTIGEN İTTİFAK" HAMLESİ NE KADAR GERÇEKÇİ?

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında bölgesel bir bloktan söz etmişti.

Hindistan, bazı Arap ülkeleri, Afrika devletleri, Yunanistan, Kıbrıs ve bazı Asya ülkelerini kapsayan yapıyı "bir tür altıgen ittifak" olarak nitelendirmişti.

Aynı konuşmada İsrail’in "İslam'ın iki eksenine karşı çıkan kendi eksenimizi oluşturmakla" ilgilendiğini aktardı.

Shin Bet yetkililerinin katıldığı konferansta ise İsrail’in Şii eksen ve Müslüman Kardeşler ile bağlantılı Sünni eksenden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Bölgesel çerçeveyi "Hindistan'dan Kush'a" sözleriyle tarif etti.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI: HENÜZ RESMİ ADIM YOK

Ynet’in aktardığına göre, Netanyahu söz konusu planı henüz olgunlaşmadan kamuoyuna duyurdu. Sürecin resmi aşamaya geçmesi uzun süre beklenmiyor.

Gazeteye konuşan kaynaklar İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ortak bir müdahale gücü kurulacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Üst düzey savunma yetkililerinin, Savunma Bakanı Israel Katz başkanlığında bazı ön değerlendirme görüşmeleri yaptığı ancak ortada alınmış bir hükümet kararı bulunmadığı ileri sürüldü.

Hükümet kaynaklarına göre de Netanyahu ve Katz’tan net talimat gelmedi.

