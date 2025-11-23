Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda, Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı idam sehpasında gösteren 3 boyutlu bibloların satılması üzerine inceleme başlattı. Ürün hızla satıştan kaldırıldı, satıcı hakkında idari süreç başlatıldı. Bakanlık, nefret söylemi ve milli-manevi değerleri hedef alan hiçbir içeriğe e-ticarette izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bir e-ticaret platformunda "Katfar" takma adıyla Mehmet Özkan Bıyıkoğlu isimli bir kişi tarafından, Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı darağacında gösteren 3 boyutlu maketler satılması kamuoyunda büyük tepki çekti. Toplumun inanç ve değerlerini hedef alan bu ürünlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı hızlı bir şekilde harekete geçti.

BAKANLIKTAN HIZLI İNCELEME

Kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünle ilgili derhal inceleme başlattı. Bakanlık birimleri arasında yürütülen koordineli çalışma kapsamında, tepki toplayan ürünün incelenmesi kısa sürede tamamlandı.

Skandal ürün, e-satış platformlarında satışa çıkarılmıştı.

ÜRÜN SATIŞTAN KALDIRILDI, SATICIYA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan inceleme sonucunda, nefret söylemi barındırdığı belirtilen ürün platformdan hızla kaldırıldı. "Katfar" kullanıcı isimli satıcı Mehmet Özkan Bıyıkoğlu hakkında ise ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari süreçlerin başlatıldığı açıklandı. Bakanlık, bu tür içeriklere yönelik tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

FİYATLARI 2 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYORDU

Skandal üründe, darağacında Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın figürlerinin yer aldığı ve idam sehpasının önünde ise, Atatürk'ün elinde idam ipi ile gösterilmesi tepki çekti. Bibloların, 2 bin 500 lira ile 4 bin 200 arasında satıldığı ortaya çıktı.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ HEDEF ALAN ÜRÜNLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, nefret söylemi, ayrımcılık ve toplum kesimlerini provoke etme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün ya da ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde barınmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Kamu vicdanını zedeleyici içeriklere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

DİJİTAL TİCARETTE GÜVENLİK VE TOPLUMSAL BARIŞ VURGUSU

Bakanlık, tüketicilerin korunması ve dijital ticaret ortamının güvenli hâle getirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti. Milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesinin öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Kamu düzenini zedeleyici faaliyetlere karşı gerekli adımların gecikmeksizin atılacağı açıklandı.

Öte yandan satıcının, bir e-ticaret platformunda, toplumun sinir uçlarını kaşıyan cinsten çok sayıda figürü satışa çıkardığı da ortaya çıktı.

Skandal biblolardan bazıları

