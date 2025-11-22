Kocaeli'de özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci, kantinden aldıkları tavuk ürününü tükettikten sonra rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki özel bir lisede kantinden tavuk alan öğrencilerden B.Ç., Y.Ç.K., Z.M.Ö., Y.K., Z.B., H.N.Y., A.P.D., Ş.Ö., B.N.E., Z.N.T., M.Y.Ş., Y.S.E., A.S.B. ve M.S.Ö., okul çıkışına yakın saatlerde mide bulantısı ile kusma şikayetleri yaşayarak rahatsızlandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öğrencilerin durumunu fark eden öğretmenler, hemen okul yönetimine bilgi verirken, ihbar üzerine kısa sürede okula polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk kontrolleri okulda yapılan öğrenciler, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde serum tedavisi uygulanan öğrencilerin tamamı yapılan tetkiklerin ardından taburcu edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerine kantinde satışa sunulan tavuk ürününden numune alarak inceleme başlattı. Söz konusu kantinin kasım ayında ilgili kurum personellerinin de yer aldığı bir komisyon tarafından denetlendiği kaydedildi.

Polis ekiplerinin kantin çalışanlarının ifadelerini aldığı, olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

