Böcek ailesinin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği Ortaköy esnafı açıklama yaptı. Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin olayda sorumlu olmadığını vurgulayan esnaf, olayın gıda sektörü ve turizm üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Beşiktaş Çarşı Esnaflar Derneği avukatı Mehmet Derviş Yıldız ise "Dernek olarak Böcek ailesinin katli davasında aileden yana müdahil olma kararı aldık. Ailenin kaldığı otel sahibinin karşısında yer alacağız" açıklamasını yaptı.

4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek ölümü ile ilgili olayda soruşturma devam ederken, okların çevrildiği Ortaköy esnafı konuya ilişkin açıklama yaptı. Esnaf temsilcileri, Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olayda sorumlu olmadıklarını söylerken, ailenin kaldığı Fatih’teki otel sahibinin sorumluluğunun öne çıktığının altını çizdi. Esnaf, olayın turizm ve Türk gıda sektörüne olumsuz yansıdığına da dikkat çekti.

"ESNAF ZAN ALTINDA KALDI"

Ortaköy’de restoran işletmeciliği yapan Ferdi Çelikbağ, bölgede restoranların cirolarının yüzde 70-80 civarında düştüğünü belirtti. Çelikbağ, gıda zehirlenmesi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ortaköy turistik bir bölge. Bu gündem gıda sektörüne ve turizme zarar verdi. Esnaf zan altında kaldı, gıda sektörü olumsuz etkilendi. Bölgede işini iyi yapan birçok restoran var, ancak işletmeler haksız şekilde zan altında bırakıldı. Gıda nedeniyle zehirlenme olmadığı ortaya çıktı fakat esnaf büyük zarar gördü" diye konuştu.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesi zehirlenerek hayatını kaybetti

"MUTFAKLARIMIZ TÜM MÜŞTERİLERİMİZE AÇIK"

Çelikbağ, restoranlarının şeffaflığını da vurgulayarak, "Mutfaklarımız tüm müşterilerimize açıktır. Ürünleri doğru şekilde muhafaza ediyor, hijyen kurallarına ve gıda saklama koşullarına uymaktayız. Tüketiciler de restoranlar kadar sorumluluk sahibi olmalı. Bilinçli olarak mekanların seçilmesi gerekiyor. Mutfaklarımızı açarak tüketicilerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

ESNAFTAN 'AİLEDEN YANA DAVAYA MÜDAHİLLİK' TALEBİ

Beşiktaş Çarşı Esnaflar Derneği avukatı Mehmet Derviş Yıldız ise Böcek ailesinin vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Yıldız, tıbbi bulguların ailenin zehirlenme biçimini ortaya koyduğunu belirterek, "Ortaköy esnafı ilk günden itibaren mağdur edildi. Dernek olarak Böcek ailesinin katli davasında aileden yana müdahil olma kararı aldık. Ailenin kaldığı otel sahibinin karşısında yer alacağız" ifadelerini kullandı.

