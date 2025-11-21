Fatih’te Böcek ailesinin şüpheli şekilde hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma devam ederken, oteli ilaçlayan DSS firması hakkında bir internet sitesine bir ay önce yapılan yorum gündeme geldi. Yorumda, firma yetkililerinin kullanılan ilacın markasını “ticari sır” diyerek paylaşmadığı, müşteriye saygısız ve üstten cevaplar verdiği iddia edildi.

Fatih’te Almanya’dan tatile gelen Böcek ailesi, kaldıkları otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası otelde yapılan incelemelerde ilaçlama uygulaması dikkat çekmiş, soruşturma başlatılmıştı.

Olayda aralarında otel ve ilaçlama firmasının sahiplerinin de bulunduğu 10 kişi tutuklanırken Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan DSS firması hakkında bir internet sitesine Eylül ayında yazılan yorum ortaya çıktı.

ÜRÜNÜN İÇERİĞİNİ MÜŞTERİYLE PAYLAŞMADILAR

Bir kullanıcı yorumunda, "Bugün evimi ilaçlatmak için Çekmeköy bölgesinde hizmet veren firmaları araştırırken DSS İlaçlama - Tahta Kurusu - Böcek - Haşere İlaçlama ile iletişime geçtim. Telefonla fiyat ve uygulama hakkında konuştuktan sonra WhatsApp üzerinden de yazıştım.

Kullanılan ilacın markasını öğrenmek istedim çünkü daha önce farklı firmalarla çalıştım ve bana açıkça 'şu marka, şu ilaç' diye bilgi verildi. Böylece kullanılan ürünün kalitesini araştırma şansı bulabiliyordum.

TİCARİ SIR...

Ancak bu firmaya aynı soruyu yönelttiğimde şu cevabı aldım 'Bunu bir ticari sır olarak düşünün, söyleyemeyiz. Bizim yaptığımız yöntemi İstanbul’da yapan 3-4 firma var, diğerleri bilmez. Bu bilgiler telefondan verilmez.'

Ben de müşteri olarak bilme hakkımı hatırlattım 'yani hangi kalitede ilaç kullanıldığını müşteri olarak bilmem lazım. Diğer firmalar niye söylüyor o zaman? Kusura bakmayın, mantıklı değil.'

MÜŞTERİYE HAKARET ETMİŞLER

Firmanın cevabı ise şuydu; 'Siz size ilaçlarının adını söyleyen bir firmadan destek alabilirsiniz. Selametle.' Bunun üzerine 'Bu son lafı söylemeseydiniz hiç aklıma gelmeyecekti' diye cevapladığımda ise bana şu saygısız mesaj gönderildi: 'Aklınız olduğuna çok sevindim.'

Sonuç olarak; müşteriye mantıksız ve üstten cevaplar veren firmanın güvenilirliğini sorguluyorum. Evimde kedi besliyorum ve ilaçlama ile hayatını riske atıyorum.

Testlerden ve onaylardan geçmemiş, adı sanı olmayan bir ilaçla evime gelip ilaçlama yapsanız bunun hesabını kim verecekti? Özel bir karışımı kendiniz hazırlıyorsanız ben buna nasıl güveneceğim? Müşteri olarak bu sorumsuz ve saygısız tutumu kınıyor ve gerekli her yere şikayetlerimi yapacağım" dedi.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası