Türkiye günlerdir Böcek ailesinin başına gelenleri konuşuyor, akabinde artan zehirlenme vakaları dikkat çekiyor. Dün de Gaziantep'te Geri Gönderme Merkezi’nde 56 yabancı uyruklu, zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilmişti. Bir haber de Bolu'dan geldi, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, yemekhanede yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

Şikayetlerin artması üzerine öğrenciler hastaneye başvurdu. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 öğrenci, Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'ne ise 4 öğrenci getirildi.

Hastanelerde ayakta tedavileri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

SEVDA KİLİÇ

