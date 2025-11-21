Gaziantep’te Geri Gönderme Merkezi’nde 56 yabancı uyruklu, zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi; 48 kişi ayakta tedavi edilirken 8 kişi gözlem altına alındı.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’nde bazı yabancı uyruklu kişilerde kusma ve ishal şikayetleri görüldü. Gaziantep Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada 56 kişinin hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Geri Gönderme Merkezi'nin sağlık birimi tarafından inceleme yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle Geri Gönderme Merkezi'ne dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç, Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır."

SEVDA KILIÇ

