Türkiye’yi sarsan, Böcek ailesinden dört kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma sürerken, İstanbul'da bir zehirlenme vakası daha meydana geldi. Esenyurt'ta bir apartmanda yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi.

Türkiye Böcek ailesi olayıyla şoku yaşadı.

4 kişinin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybettiği olay sonrası, başka bir hadise de Esenyurt'ta yaşandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı.

Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 4 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

BATIKAN ALTAŞ

