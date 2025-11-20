İhlas Haber Ajansı (İHA)
İstanbul'da bir zehirlenme vakası daha! 1'i bebek 4 kişi hastanelik oldu
Türkiye’yi sarsan, Böcek ailesinden dört kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma sürerken, İstanbul'da bir zehirlenme vakası daha meydana geldi. Esenyurt'ta bir apartmanda yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi.
Özetle Dinleİstanbul'da bir zehirlenme vakası daha! 1'i bebek ...
Kaydet
Gündem az önce
Türkiye'de Esenyurt'ta 4 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bir olay yaşandı.
- Olay, bir binanın bodrum katına yüksek dozda böcek ilacı atılması sonucu meydana geldi.
- Zehirlenme sonucu 4 kişi arasında bir bebek de yer alıyor.
- Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve 4 kişiye ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
0:00 0:00
1x
Türkiye Böcek ailesi olayıyla şoku yaşadı.
4 kişinin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybettiği olay sonrası, başka bir hadise de Esenyurt'ta yaşandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı.
4 KİŞİ ZEHİRLENEREK HASTANELİK OLDU
Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖNERİLEN
GÜNDEM
Böcek ailesi soruşturmasında otel çalışanının ifadesi ortaya çıktı! "Kapıyı kilitleme amacım..."
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 4 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR