Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (36) ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal'ın (3) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Pakistan uyruklu otel çalışanının ifadesi ortaya çıktı.

Çalışan M.M. ifadesinde, "Harbour Suits isimli iş yerinde yarı zamanlı olarak çalışırım. Böcek ailesinin otele giriş yaptığı gün ben çalışmıyordum 10 Kasım günü otelin resepsiyonunda çalışmaya başladım. Aynı gün Böcek ailesi ile karşılaştık" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Kendileri ile kısa bir sohbetimiz oldu. Otelde ilaçlama yapıldığı esnada ben çalışmıyordum. 12 Kasım günü saat 10-11 gibi Çiğdem Böcek ve Servet Böcek yanıma gelerek çocuklarının kustuğunu, odanın temizlenmesi gerektiğini söylediler. Ayrıca hastaneye gitmek için yardım istediler. Daha sonra otelden çıktıklarını gördüm. Mesaim bittiği için evime geçtim. Aynı gün akşam 20.30 sıralarında resepsiyon görevlisi olarak çalışan Rüstem beni aradı. Acil işi olduğunu söyleyerek, benden onun yerine çalışmamı istedi. Ben de paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Otele geçtiğimde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeniyle hava almak için dışarı çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. 01.30 sıralarında yemek için otelin kapısını kilitleyerek kebapçıya gittim. Çıkarken kapıyı kilitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. Otelde koku olduğundan yemeği bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum.