Zorla da olsa G.Saray

G.Saray son dönemdeki puan kayıplarından sonra karşısında iyi direnen ama 1-0’dan sonra ‘maçı daha rahat kazanırım’ sanan, açılıp saçılan G.Birliği’ni zor da olsa yendi.

Okan Hoca elindeki sağlam oyuncularla bir kadro kurmuştu ama en uçtaki adamı Barış Alper olmak zorundaydı başlangıçta.

Madem İcardi böyle diri idi!

Tabii ki Okan Hoca’ya burada bir soru sormak lazım; madem İcardi bu kadar diri idi bir de gol atacak kadar sağlamdı, o zaman niye Barış Alper’i öyle harcarsın?

Volkan Demirel’in G.Birliği 1-0’dan sonra çok fazla cesur oynayıp sanki farkı arayan bir takıma dönüştü. Ki G.Saray umutsuzluğa kapılırken bir anda üç gol birden atıverdi. Hele hele beraberlik ile öne geçen golü arasında bir dakika ancak vardı.

Bu İlkay kulübede olur mu?

Tabii sorularıma devam etmek istiyorum yazımda. Bu İlkay ikinci yarının başında oyuna girebilecek ve hatta bir de gol atabilecek kadar hazır ise neden ilk on birde olmuyor?

Ve kırmızı kartlar yarışmasına Sallai de katılınca iki taraf da onar kişi tamamlamak zorunda kaldı maçı.

G.Saray’da isim olarak belki de en öne çıkması beklenen bu Sane’den Okan Hoca’m neden hiç yedek oyuncu yapmıyor?

Sonuçta full statta ter döken G.Saray seyircisi bu zor galibiyetle şimdilik liderliğini bir hafta daha sürdürdü.

Maçın adamı: Barış Alper Yılmaz

Kemal Belgin'in önceki yazıları...