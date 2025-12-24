Cerny’nin marifeti!

Ev sahibi F.Bahçe’nin kalesinde şayet yanlış hatırlamıyorsam ikinci yedek kaleci Tarık vardı. Ama bu Tarık, özellikle ikinci yarıda beş dakika içinde üç tane yüzde yüz golü kurtararak F.Bahçe’yi ayakta tutmaya çalışan isimdi. Peki Beşiktaş’ta buna karşılık kim vardı diye soracak olursanız; pek isim sıralayamam ama Cerny’den bahsedebilirim… Tek başına F.Bahçe savunmasını yıpratan isimdi.

Fener eksikleri aradı

Tabii dün akşamki kupa maçında F.Bahçe’nin yarısı yoktu. Savunmada bir eksiklik yoktu ama geri kalan kısımda Asensio’nun dışında yokların yerini dolduracak isim bulunamadı. Hele hele böyle bir ortamda Kerem Aktürkoğlu…

Beşiktaş ise benim notlarıma göre iki eksikle bu maçı oynama şansını elde etti. Ama tabii isim olarak kadro kalitesinde F.Bahçe ile mukayese edilebilecek değerde değillerdi.

Çakır’a ara ders lazım

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır için de bir şeyler söyleyelim. Bu genç hakem arkadaşa -ki FIFA kokartlı- penaltının hatta genelde faulün ne olduğu bir ara dersle anlatılmalıdır.

Şimdi kupa eski hâliyle elemeler olarak oynanmıyor. Âdeta lig usulü oynanıyor. Bu resmen ve alenen tamamen ekonomik duruma dayalı bir değişikliktir. Bu yönden bakarsak 1’er puan iki takımı da idare ederdi.

Ancak maç berabere bitecek sanılırken Beşiktaş’ın ele avuca sığmaz oyuncusu Cerny bir kere daha sahneye çıktı. Önce Oosterwolde’yi bakkala gönderdi, sonra da ustalık kokan bir son vuruşla Beşiktaş’a 3 puanı getirdi.

Maçın adamı: Cerny

