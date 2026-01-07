İhlas Haber Ajansı • Van
Sibirya soğuklarının vurduğu Van'da Sıhke Göleti dondu
Sibirya soğuklarının hakim olduğu Van'da termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuklar nedeniyle Sıhke Göleti'nin yüzeyi tamamen dondu.
Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları, Van'da hayatı durma noktasına getirdi.
SIHKE GÖLETİ DONDU
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle birlikte, şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Sıhke Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle buzla kaplanan gölet, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
"GECE SICAKLIKLARI EKSİ 11 DERECE"
Dondurucu soğukların hakim olduğu Van'da termometreler gece eksi 11 dereceleri gösterdi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tutarken, irili ufaklı dereler dondu. Meteoroloji yetkilileri, dondurucu soğukların hafta boyunca etkisini sürdüreceği konusunda uyardı.
