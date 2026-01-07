Dünya havacılık sektörü, personel yetersizliğinden öngörülemeyen hava koşullarına kadar sayısız değişkenle boğuşurken, Türkiye’den gelen bir başarı haberi tüm dikkatleri üzerine çekti. Tahmini 38.9 milyon uluslararası uçuşun gerçekleşeceği 2025 yılında, küresel zorluklara rağmen Türkiye’nin mega-üssü İstanbul Havalimanı (IST), zirveye adını yazdırdı.

Havacılık analitik firması Cirium’un yayımladığı prestijli "2025 Yılında Zamanında Performans İncelemesi" raporuna göre İstanbul Havalimanı, operasyonel performansı, güvenilirliği ve tutarlılığı ile "Platinum Winner" ödülüne layık görüldü. Bu ödül, havalimanını performans ve güvenilirlik konusunda dünya lideri konumuna taşıdı.

ÖLÇEK VE KONTROLÜN MÜKEMMEL DENGESİ Yılda 84 milyondan fazla yolcuya hizmet veren ve 330 farklı destinasyona bağlantı sağlayan İstanbul Havalimanı, dünyanın en yoğun ve en bağlantılı merkezlerinden biri. Raporda, havalimanının sadece yüksek yolcu kapasitesiyle değil, aynı zamanda operasyonel başarılarıyla da öne çıktığı vurgulandı.

Bununla birlikte, Nisan 2025'te Avrupa'nın ilk üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek saatlik kapasitesini 120'den 148 harekete çıkaran Istanbul Havalimanı, kritik bir yeniliğe imza attı.

Cirium, bu büyük Türk merkezinin başarısını şu sözlerle özetledi: “İstanbul Havalimanı, ölçek ve karmaşıklığın, tutarlılık ve kontrol ile bir arada var olabileceğini kanıtladı.”

Raporda İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşların programa göre 15 dakika içinde kalkış veya iniş yüzdesini ifade eden zamanında performans (OTP) oranı yüzde 80.72 olarak belirlendi.

Bu oran, havalimanını büyük havalimanları kategorisinde 19. sıraya yerleştirse de, Cirium’un Platinum ödülünün yalnızca OTP’ye değil; zamanında performans, program uygulama, günlük operasyonel kontrol ve yıl boyunca toparlanma yeteneği gibi kapsamlı operasyonel dengeye dayanması, İstanbul Havalimanı'nın başarısının büyüklüğünü gösteriyor.

Listedeki diğer önemli kazanlar ise şu şekilde: HAVALİMANLARI

Platin Kazanan: İstanbul Havalimanı (IST)

En iyi Büyük Havalimanı(sadece OTP): Santiago Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı (SCL)

En İyi Ortam: Panama Şehri Tocumen Uluslararası Havalimanı (PTY)

En İyi Küçük Havalimanı: Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo Uluslararası Havaalanı (GYE)

HAVAYOLLARI Platin Ödül Sahibi: Qatar Airways

Küresel Havayolu Şirketi: Aeroméxico

Asya Pasifik'in En İyisi: Philippine Airlines

Kuzey Amerika'nın En iyisi: Delta Hava Yolları

Avrupa'nın En İyisi: Iberia Express

Orta Doğu ve Afrika'nın En İyisi: FlySafair

En Çok Gelişme Gösteren Havayolu Şirketi: Virgin Atlantic

Haberle İlgili Daha Fazlası