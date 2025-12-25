Ergin’e ne yapıldı?

Yunan takımı Panathinaikos, Fenerbahçe’yi İstanbul’da yenerken tribünlerden Ergin Ataman’a acaba neler yapıldı? Bunu çok merak ettim. Homurdanmalar olmuş gelen bilgiye göre. Ama devamında çok dikkate alınacak bir şey yokmuş deniyor.

PSG zaferi

Fransa’nın tabii ki tartışmasız son yıllardaki en büyük futbol firması PSG’dir. Zaten yapılan son değerlendirmede 2025’in en iyi takımı seçilirken, yıldız futbolcusu Dembele ve teknik patron Luis Enrique de en iyi ünvanını kazandılar. Zaten öteden beri PSG, benim ölçülerime göre bu ünvanı hak edecek nitelik ve nicelikteydi.

Kerem ne oldu sana?

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Kerem, Avrupa’ya gittiğinde yer yerinden oynamıştı. Sonra döndü geldi Fenerbahçe’ye. Ve geldiğinden beri de bizim ligde sanki yürüyerek oynuyor. Bu durum hem Türk futbolu hem de Fenerbahçe için ciddi kayıptır. Kerem’in bir an önce kendini toparlaması lazım. Tabii ki, hocası ve sorumlu kim varsa bu işin üstüne eğilmelidir.

Ve nihayet Beşiktaş

Son haftalarda beraberliklere takılan her maç bir oyuncusu kırmızı kartla soyunma odasına giden Beşiktaş, en son maçını 1-0 da olsa kazanarak, başta Sergen Yalçın hoca olmak üzere bütün camianın yüreğini ferahlattı. Ne zamandır yedek kulübesine mahkûm edilmiş Salih ilk on birde yer aldı. Acaba, Sergen Hoca yaptığı yanlışı anlayabildi mi?

Tedesco şov

Fenerbahçe Teknik Direktörü ki bizim spor medyasının efsane hocası Tedesco son maç biterken hakemden sarı kart gördü. Anlaşılır gibi değil, skor 3-0 olmuş, maç bitmiş. Senin sahaya dalışının sebebi nedir acaba? Yoksa gündemde kalıp, süper hoca olmaya devam etmek mi?

Kale garantide

Lider Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan, tabii ki tartışmasız bizim ligin en iyi yerli eldiveni idi. Sakatlanıp kenara gidince yerinde Günay oynuyor. Ve açık ve net yazmalı ki; Günay çıktığı hiçbir maçta Uğurcan’ı aratmadı.

Trabzon bozguna uğradı

Fatih Tekke hoca, güzel bir formülle yoluna devam ediyordu. Bu formül “Az at, hiç yeme” gibiydi. Ama bu son lig maçında sanki bugüne kadar yemediği gollerin hepsini yedi. Neyse ki, lig arası imdada yetişti. Tedbirler alınacaktır herhâlde.

Cimbom’un silahşorları

Ligin ilk yarısını en yakın rakibinin üç puan önünde tamamlayan Galatasaray’da son gol şov İcardi, Sara ve Yunus’tan gelmişti. Üç gol de gerçekten defalarca seyredilebilecek kalitedeydi. Bakalım devamı nedir?

Bu skora inanmak zor

Basketbolda Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 22 sayı farkla yendi. Hani maç seyredilmese kime söyleseniz bu skora inanmaz. Tabii ki Trabzonspor’un basketbol takımını kutluyorum. Ve de Fenerbahçe’deki teknik adamlara diyorum ki: Bu facianın sebeplerini iyi araştırın.

Kupada yeni yol

Beşiktaş’ın Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yine yendiği maç sonrası yazımı gazeteme göndermiştim. Şimdi de bu kupadaki yarım lig işine dönelim. Bu yıllara kadar ben kupanın eleme usulü ile oynandığını yaşadım. Bu yeni uygulama bence tamamen para işidir.

