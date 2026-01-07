Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik patronu Çağdaş Atan, ara transfer döneminde adı geçen futbolcular hakkında son durumu açıkladı. Atan, talip oldukları iki oyuncu hakkında, "İstediğimiz oyuncular iyi performans gösterip, takımlarında kalıyor" dedi.

Çağdaş Atan, ara transferde Galatasaray'ın 6 milyon euro bonservis ödediği ve ayrılığı gündeme gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Kutucu ile Trabzonspor'dan Belçikalı 23 yaşındaki futbolcusu Kazeem Olaigbe için transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Çağdaş Atan

"ART ARDA İYİ PERFORMANSI BİZE GELMESİNİ ENGELEDİ"

HT Spor canlı yayınında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü, "Ahmed Kutucu’yu istiyorduk. Başakşehir'e karşı Türkiye Kupası'ndaki performansı bizi yaktı. O performans, Okan Buruk'un sahip çıkmasını sağladı. Son maçta sonradan oyuna girdiğinde de çok iyi işler yaptı. Kısa bir periyot da olsa iyi oynadı. Süper Kupa'daki Trabzonspor mücadelesinde de iyi işler yaptı. Bana göre çözülebilecek bir durumdu. Oyunu tarafıyla menajer aracılığıyla görüştük. Kulüpler de görüşme sağladı. Oyuncunun son maçlardaki iyi performansı buraya gelmesini engelledi" dedi.

Ahmed Kutucu, Ocak 2025'te Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer oldu

"2 OYUNCUDAN BiRİ OLSAYDI ÇOK GÜÇLENİRDİK"

45 yaşındaki çalıştırıcı, "Listemizdeki bir diğer oyuncu da Olaigbe oldu. Trabzonspor'dan istedik ama Galatasaray maçında asist yaptı. Zaten bizde öyle bir şey var; Çağdaş Atan ve ekibinin istediği oyuncu genelde iyi performans gösterip, takımında kalır, Bunun daha önce de birkaç tane örneği vardı. Maalesef bu iki oyuncu bizim için çok zor gibi duruyor. Bir tanesi olmuş olsaydı çok farklı, çok güçlü takım haline gelebilirdik" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, sezon başında Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme izmaladı

