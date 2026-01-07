Trabzonspor’da kadro yetersiz taraftarın desteği az... Kısıtlı imkânlara rağmen iyi işler çıkaran Fatih Hoca, hemen hemen her bölgede alternatif oyuncusunun olmadığını âdeta bağırıyor.

Fırtına öyle bir dindi ki yaprak kıpırdamaz oldu! Sebebi de kadro derinliğinin olmaması ve eksiklerin fazlasıyla hissedilmesi. Trabzonspor son 1 ayda 3 kulvarda oynadığı son 4 resmî karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde son 2 maçta 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarına mağlubiyetle başlarken Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray’a yenildi. Teknik direktör Fatih Tekke ise G.Saray maçı sonrası âdeta ‘transfer’ diye bağırdı.

DAHA DA ZOR OLACAK

Zor şartlarda takımı yarışta tutmaya çalışan Tekke, kale hariç hemen hemen her bölgeye takviye yapılması gerektiğini söyledi. “Transfer yaparsak, ilk 4 hedefimize daha kolay ulaşırız” diyen Fatih Hoca, on birdeki oyunculara bir şey olsa yerine oynatacak oyuncusunun bulunmadığını ifade etti. Camiadan da destek görmediğini sitemkar şekilde ifade eden Tekke “Bu takım genç. Sezon başı 20’ye yakın oyuncu gönderildi daha da var. İkinci yarı daha zor olacak” dedi.

