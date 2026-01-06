Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin istediği doğrultusunda Avusturya ekibi Wolfsberger'den stoper oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun transferinde anlaşma sağladı.

Savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle takviye kararı alan Trabzonspor, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger'de parlayan 1.93'lük stoper Chibuike Nwaiwu transferinde mutlu sona ulaştı.

BAŞKAN TRANSFERİ AÇIKLADI

Wolfsberger AC Başkanı Dietmar Riegler, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile genel olarak anlaştık, sona geldik" sözleriyle transferi duyurdu.

Chibuike Nwaiwu

BU GECE GELECEK İDDİASI

22 yaşındaki savunma oyuncusunun bu gece Trabzon'a geleceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Avusturya medyasında yer alan haberlere göre; bordo mavilier, bu transfer için yaklaşık 7-8 milyon avro civarında bir bonservis ödeyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası