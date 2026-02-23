İzmir’de su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Ana boru ve branşman arızaları nedeniyle birçok noktada planlı kesintiler uygulanırken, suyun ne zaman verileceği ve hangi bölgelerin etkilendiği İZSU’nun yayımladığı listeyle netleşti.

İzmir su kesintileri, sabah saatlerinden itibaren Bornova’dan Karabağlar’a, Menemen’den Urla’ya kadar geniş bir alanda etkisini gösteriyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verilmesi beklenirken, arızaların nedenleri ve tahmini bitiş saatleri de açıklandı.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? (23 ŞUBAT 2026)

Bornova - Birlik, Koşukavak, Meriç, Tuna - 23.02.2026 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Karabağlar - Doğanay, Esenlik, Kazım Karabekir, Reis - 23.02.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Kemalpaşa - Ulucak İstiklal - 23.02.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Menderes - Özdere Cumhuriyet - 23.02.2026 saat 09:41 ile 11:41 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Menemen - 23.02.2026 saat 10:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Seferihisar - 23.02.2026 saat 10:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Selçuk - Çamlık - 20.02.2026 saat 13:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Urla - Camiatik, Yelaltı, Yeni - 23.02.2026 saat 08:58 ile 11:58 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Çiğli - Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler - 23.02.2026 saat 09:26 ile 11:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ödemiş - Anafartalar, Atatürk, Zafer - 23.02.2026 saat 10:40 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

