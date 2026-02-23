TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Macar Kralı Matias karakteriyle dikkat çeken Recep Usta’nın hayatı ve oyunculuk kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şahsiyet dizisiyle başlayan ekran yolculuğunu Kardeşlerim dizisiyle devam ettiren genç oyuncunun biyografisi araştırılıyor. Peki, Recep Usta kimdir?

Tarihi yapımların güçlü karakterlerinden biri olarak öne çıkan Macar Kralı Matias rolü, dizinin son bölümleriyle birlikte gündeme geldi. Karaktere hayat veren Recep Usta’nın eğitim hayatı, oyunculuğa başlama süreci ve yer aldığı projeler hakkında detaylar merak konusu oldu.

MEHMED FETİHLER SULTANI'NIN MACAR KRALI MATİAS KİMDİR?

Tarih sahnesinde Fatih Sultan Mehmed’in en güçlü rakiplerinden biri olarak bilinen Kral Mattias, Orta Avrupa siyasetinde iz bırakan stratejik hamleleriyle öne çıkan bir hükümdar olarak hikayeye dahil oluyor. Matias rolünü ise genç oyuncu Recep Usta canlandıracak.

Mehmed Fetihler Sultanının Macar Kralı Matiası Recep Usta kimdir?

RECEP USTA KİMDİR?

1997 doğumlu Recep Usta, çocukluk yıllarından itibaren oyunculuğa ilgi duydu. Kamera önü oyunculuğuna ilk adımını 2018 yılında Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Deva karakteriyle atan Recep Usta, kısa sürede dikkat çekti. Ardından sinema ve televizyon projelerinde rol alarak kariyerini geliştirdi. Kardeşlerim dizisindeki Berk rolüyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisindeki Kral Matias rolüyle ekranlara döndü.

Mehmed Fetihler Sultanının Macar Kralı Matiası Recep Usta kimdir?

RECEP USTA OYNADIĞI DİZİLER

Şahsiyet - 2018

Kardeşlerim - 2021

Mehmed Fetihler Sultanı - 2026

Haberle İlgili Daha Fazlası