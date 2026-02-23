Ankara ve İzmir'de iftar çadırları nerede kurulacak? 2026 Ankara ve İzmir iftar çadırları yerleri
2026 Ramazan ayında Ankara ve İzmir’de kurulacak iftar çadırları, kumanya dağıtım noktaları ve mobil yemek hizmetlerinin adresleri netleşti. Büyükşehir belediyelerinin sosyal destek programları kapsamında belirlenen sabit noktalar ile ilçe ilçe iftar buluşmaları vatandaşları aynı sofrada buluşturacak. Peki, Ankara iftar çadırları ve İzmir iftar çadırları nerede kurulacak?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte büyükşehir belediyelerinin iftar organizasyonlarına ilişkin programlar açıklanmaya başladı. Ankara’da sabit noktalarda kumanya ve sıcak yemek ikramı yapılırken, İzmir’de 30 ilçeyi kapsayan geniş bir iftar takvimi oluşturuldu.
ANKARA'DA İFTAR ÇADIRLARI NEREDE KURULUYOR 2026?
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan ayına özel iftarlık kumanyalar ve yemek ikramında bulunuyor. Vatandaşların iftarlarını açabilmesi için belirlenen 4 sabit noktaya kumanya, Hacı Bayram-ı Veli Camisi ile Kızılay Güvenpark’a ise tavuklu nohut-pilav ve çorba ikram noktası kuruldu.
Keçiören Belediyesi iftar çadırları:
İftar sofralarının kurulduğu noktalar:
Kalaba Kent Meydanı
Osmanlı Aile Yaşam Merkezi
Sancaktepe Taziye Evi
Bağlum Merkez Cami
Bağlum Şeyh Şamil Cami
İncirli Merkez Cami
Çaldıran Mahallesi (Pazartesi Pazarı)
Fatih Stadı
Gazino (Osmanlı Halk Pazarı)
Esertepe Mahallesi (Salı Pazarı)
Yayla Mahallesi (Cuma Pazarı)
Kanuni Pazar Yeri (Pazartesi Pazarı)
Kuşcağız Mahalle Muhtarlığı
Aktepe Demokrasi Semt Pazarı
Atapark Son Durak
Çankaya Belediyesi iftar
İZMİR'DE İFTAR ÇADIRLARI NEREDE KURULUYOR 2026?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında birlikteliği, bereketi, dayanışmayı büyütmek için 30 ilçede iftar buluşmaları düzenliyor. İlk sofra 19 Şubat’ta Gaziemir’de kuruldu.
Takvim şu şekilde;
20 Şubat-Bayraklı Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazaryeri
21 Şubat- Bayındır Kapalı Pazaryeri
22 Şubat-Tire Hangar Kapalı Tren İstasyonu
23 Şubat-Buca Kozağaç Kapalı Pazaryeri
24 Şubat-Menderes Kapalı Pazaryeri
25 Şubat-Torbalı Ayrancılar Kapalı Pazaryeri
26 Şubat-Karşıyaka Volkan Vedat Akay Parkı (Alaybey İZBAN yanı)
27 Şubat Bornova Doğanlar Kapalı Pazaryeri
28 Şubat- Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu
1 Mart- Çiğli Evka-2 Kapalı Pazaryeri
2 Mart-Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri
3 Mart- Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu
4 Mart- Foça Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu
5 Mart- Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri
6 Mart- Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı
7 Mart- Seferihisar Kapalı Pazaryeri
8 Mart- Menemen Cumhuriyet Meydanı
9 Mart- Selçuk Açık Pazaryeri (Türkmen Pazar Alanı)
10 Mart- Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi
11 Mart- Kemalpaşa Kemalpaşa Rekreasyon Alanı
12 Mart- Kınık Cumhuriyet Meydanı
13 Mart- Dikili Atatürk Meydanı
14 Mart- Bergama Cumhuriyet Meydanı
15 Mart- Aliağa Demokrasi Meydanı
16 Mart- Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri
17 Mart- Karaburun Mordoğan Merkez
18 Mart- Çeşme Meydan
19 Mart- Urla Meydan