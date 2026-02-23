2026 Ramazan ayında Ankara ve İzmir’de kurulacak iftar çadırları, kumanya dağıtım noktaları ve mobil yemek hizmetlerinin adresleri netleşti. Büyükşehir belediyelerinin sosyal destek programları kapsamında belirlenen sabit noktalar ile ilçe ilçe iftar buluşmaları vatandaşları aynı sofrada buluşturacak. Peki, Ankara iftar çadırları ve İzmir iftar çadırları nerede kurulacak?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte büyükşehir belediyelerinin iftar organizasyonlarına ilişkin programlar açıklanmaya başladı. Ankara’da sabit noktalarda kumanya ve sıcak yemek ikramı yapılırken, İzmir’de 30 ilçeyi kapsayan geniş bir iftar takvimi oluşturuldu.

ANKARA'DA İFTAR ÇADIRLARI NEREDE KURULUYOR 2026?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan ayına özel iftarlık kumanyalar ve yemek ikramında bulunuyor. Vatandaşların iftarlarını açabilmesi için belirlenen 4 sabit noktaya kumanya, Hacı Bayram-ı Veli Camisi ile Kızılay Güvenpark’a ise tavuklu nohut-pilav ve çorba ikram noktası kuruldu.

Keçiören Belediyesi iftar çadırları:

İftar sofralarının kurulduğu noktalar:

Kalaba Kent Meydanı

Osmanlı Aile Yaşam Merkezi

Sancaktepe Taziye Evi

Bağlum Merkez Cami

Bağlum Şeyh Şamil Cami

İncirli Merkez Cami

Çaldıran Mahallesi (Pazartesi Pazarı)

Fatih Stadı

Gazino (Osmanlı Halk Pazarı)

Esertepe Mahallesi (Salı Pazarı)

Yayla Mahallesi (Cuma Pazarı)

Kanuni Pazar Yeri (Pazartesi Pazarı)

Kuşcağız Mahalle Muhtarlığı

Aktepe Demokrasi Semt Pazarı

Atapark Son Durak

Çankaya Belediyesi iftar

Ankara ve İzmirde iftar çadırları nerede kurulacak? 2026 Ankara ve İzmir iftar çadırları yerleri

İZMİR'DE İFTAR ÇADIRLARI NEREDE KURULUYOR 2026?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında birlikteliği, bereketi, dayanışmayı büyütmek için 30 ilçede iftar buluşmaları düzenliyor. İlk sofra 19 Şubat’ta Gaziemir’de kuruldu.

Takvim şu şekilde;



20 Şubat-Bayraklı Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazaryeri

21 Şubat- Bayındır Kapalı Pazaryeri

22 Şubat-Tire Hangar Kapalı Tren İstasyonu

23 Şubat-Buca Kozağaç Kapalı Pazaryeri

24 Şubat-Menderes Kapalı Pazaryeri

25 Şubat-Torbalı Ayrancılar Kapalı Pazaryeri

26 Şubat-Karşıyaka Volkan Vedat Akay Parkı (Alaybey İZBAN yanı)

27 Şubat Bornova Doğanlar Kapalı Pazaryeri

28 Şubat- Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu

1 Mart- Çiğli Evka-2 Kapalı Pazaryeri

2 Mart-Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri

3 Mart- Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu

4 Mart- Foça Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu

5 Mart- Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri

6 Mart- Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı

7 Mart- Seferihisar Kapalı Pazaryeri

8 Mart- Menemen Cumhuriyet Meydanı

9 Mart- Selçuk Açık Pazaryeri (Türkmen Pazar Alanı)

10 Mart- Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi

11 Mart- Kemalpaşa Kemalpaşa Rekreasyon Alanı

12 Mart- Kınık Cumhuriyet Meydanı

13 Mart- Dikili Atatürk Meydanı

14 Mart- Bergama Cumhuriyet Meydanı

15 Mart- Aliağa Demokrasi Meydanı

16 Mart- Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri

17 Mart- Karaburun Mordoğan Merkez

18 Mart- Çeşme Meydan

19 Mart- Urla Meydan



Haberle İlgili Daha Fazlası