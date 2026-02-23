Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa'da Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi, fabrikadaki personel tahliye edildi.

Manisa Akhisar'da şekerleme fabrikasında büyük yangın!

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Akhisar Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

