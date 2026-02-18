İstanbul’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe ilçe kurulacak iftar çadırları, meydan sofraları ve etkinlikler araştırılıyor. Üsküdar, Bağcılar, Eminönü, Sancaktepe, Arnavutköy, Esenyurt, Sultangazi ve Bahçelievler başta olmak üzere birçok ilçede binlerce kişiyi buluşturacak ücretsiz iftar alanlarının adresleri netleşti.

Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu İstanbul’un dört bir yanında kurulan iftar sofralarıyla yaşatılacak. Belediyeler tarafından hayata geçirilen organizasyonlar kapsamında hem sabit noktalarda hem de mobil dağıtımlarla on binlerce vatandaşa ücretsiz iftar yemeği verilecek.

İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRI NEREDE KURULUYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına göre, Üsküdar Sahil Meydanı, Bağcılar Meydanı, Eminönü Meydanı ve Sancaktepe Meydanı'nda iftar sofraları kurulacak.

İstanbulda iftar çadırı nerede kuruluyor? İstanbul ücretsiz iftar yerleri

Buna ek olarak, Üsküdar Sahil Meydanı, Artistanbul Feshane, Sıbyan Mektebi, Bağcılar Meydanı, Turşucuzade Konağı ve İBB Kültür Merkezleri'nde Ramazan boyunca etkinlikler düzenlenecek.

İSTANBUL ÜCRETSİZ İFTAR YERLERİ

Arnavutköy’de Ramazan boyunca Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı’nda kurulacak dev iftar sofraları her akşam binlerce kişiyi ağırlayacak. İlçede ayrıca Ramazan Çarşısı, müzik dinletisi, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve geleneksel sanat atölyeleriyle geniş kapsamlı bir program uygulanacak. İftar sonrası etkinlikler farklı noktalarda devam ederken, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanlar da oluşturulacak.

Arnavutköy

Esenyurt’ta ise Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırında her gün yemek verilecek. İlçe genelinde 6 farklı noktada günlük 13 bin kişiye iftar ulaştırılması planlanırken, mobil araçlarla sıcak yemek dağıtımı yapılacak ve 65 yaş üstü vatandaşlara evde iftar desteği sağlanacak. Ayrıca öğrenciler için kütüphanelerde ve talep eden okullarda iftar hizmeti sunulacak.

Esenyurt

Sultangazi’de Ramazan etkinlik alanında kurulacak çadırda bir ay boyunca hem iftar buluşmaları hem de kültürel programlar gerçekleştirilecek. Bahçelievler’de ise Kuleli Koçtaş önü, Soğanlı Meydanı, Halit Ziya Uşaklıgil Okulu ve Yayla İş Bankası yanı olmak üzere dört ayrı noktada iftar çadırı kurulacak. İlçede iftara yetişemeyenler için beş farklı noktada çorba ikramı yapılacak.

Sultangazi

Ramazan’da iftar sofralarını vatandaşlarla buluşturacak olan Bahçelievler Belediyesi, bu yıl da kapsamlı bir hazırlık sürecini tamamladı. Ramazan ayı boyunca Kuleli Koçtaş önü, Soğanlı Meydanı, Halit Ziya Uşaklıgil Okulu ve Yayla İş Bankası yanı olmak üzere dört ayrı noktada kurulacak iftar çadırlarında her gün binlerce vatandaşa sıcak yemek ikram edilecek. 5 yerde sıcak çorba ikramı yapılacak. "Alo İftar" uygulaması ile hasta, yalnız yaşayan, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara iftar yemekleri evlerine kadar ulaştırılacak.

