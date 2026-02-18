2026 yılı dini günler takviminin netleşmesiyle birlikte milyonlarca kişinin büyük bir manevi heyecanla beklediği Ramazan ayı sahur ve iftar vakitleri de belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bu yıl 19 Şubat günü başlarken, ilk oruç için niyet edecek vatandaşlar yaşadıkları illerdeki ilk sahur ve iftar vakitlerini yakından takip ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde sahurun saat kaçta sona ereceği ve ilk iftar sofrasına ne zaman oturulacağı 2026 imsakiyesi ile belli oldu. İşte, il il sahur ve iftar vakitleri...

İlk sahur ne zaman, saat kaçta? İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ramazan ayının ilk sahuru için 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece sofralara oturulacak. Müslümanlar imsak vaktine kadar sahur yapıp niyetlerini ederek yılın ilk oruç gününe başlayacak.

İl il imsak vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir) İL İL İMSAK VAKİTLERİ Üç büyük ilde yaşayanlar için sahur vakitleri belli oldu. Ramazan'ın ilk gününde İstanbul’da imsak 06:05'te, Ankara’da 05:50'de ve İzmir’de ise 06:13'te sona erecek. Bunun dışında bazı illerde 19 Şubat imsak vakitleri şu şekilde: Bursa: 06:05 Tekirdağ: 06:11 Çanakkale: 06:15 Adana: 05:41 Antalya: 05:59 Trabzon: 05:22 Rize: 05:19 Batman: 05:17 Elazığ: 05:25 Kayseri: 05:40 Malatya: 05:28 Sivas: 05:33 Tehbih: İmsak vakti, oruca başlama zamanıdır ve Sabah namazının da ilk vaktidir. İmsakiyedeki "Sabah" vakti, Sabah namazının ihtiyatlı vaktidir.

İlk İftar Sofrası Ne Zaman Kurulacak? İLK İFTAR SOFRASI NE ZAMAN KURULACAK? 19 Şubat Perşembe akşamı akşam ezanının okunmasıyla birlikte 2026'nın ilk iftarı yapılacak. İstanbul’da 18:52, Ankara’da 18:38 ve İzmir’de 19:02 saatlerinde ilk oruçlar açılarak Ramazan’ın ilk iftar sevinci yaşanacak.

Kadir Gecesi ne zaman? KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl 29 gün sürecek 2026 Ramazan'da Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününü, 17 Mart Salı gününe bağlayan gecedir. Kadir Gecesi Ramazan ayının en kıymetli gecesidir. Bazı alimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. "Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri." (Deylemi)

Ramazan Bayram Tarihleri 19 Mart’taki son orucun ardından ise 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü karşılanacak. 2026 Dini Günler Takvimi'ne göre Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde: Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberle İlgili Daha Fazlası