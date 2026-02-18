İhlas Haber Ajansı
Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa işkence! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
Mardin'de 17 yaşındaki çocuğun alıkonularak darbedildiği ve köpeğin üzerine sürüldüğü anlara ilişkin kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan 1 kişinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Özetle
Mardin'in Savur ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, güvercin aldığı iddiasıyla alıkonulup darbedilerek üzerine köpek saldırtıldı; olayın işkence görüntüleri ortaya çıkarken, gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- Mardin'de 17 yaşındaki bir çocuk, alıkonularak darbedildi ve üzerine köpek saldırtıldı.
- Olayın güvercin çalma iddiasıyla gerçekleştiği belirtildi.
- Çocuğa yönelik işkence anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
- Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Mardin'in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi’nde 17 yaşındaki çocuk alıkonularak darbedildi ve üzerine köpek saldırtıldı.
Bir şahsın güvercinlerini aldığını öne sürdüğü çocuktan güvercinlerin geri getirilmesini istediği, bu gerekçeyle çocuğa kimliği belirsiz bir kişi tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.
İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çocuğa işkence anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde karanlık bir yerde tutulan çocuğun darbedildiği ve üzerine köpek salınarak korkutulduğu görülüyor.
1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan 1 kişinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
