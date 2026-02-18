Mardin'de 17 yaşındaki çocuğun alıkonularak darbedildiği ve köpeğin üzerine sürüldüğü anlara ilişkin kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan 1 kişinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi’nde 17 yaşındaki çocuk alıkonularak darbedildi ve üzerine köpek saldırtıldı.

Bir şahsın güvercinlerini aldığını öne sürdüğü çocuktan güvercinlerin geri getirilmesini istediği, bu gerekçeyle çocuğa kimliği belirsiz bir kişi tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.

Mardin’de 17 yaşındaki çocuğa işkence! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çocuğa işkence anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde karanlık bir yerde tutulan çocuğun darbedildiği ve üzerine köpek salınarak korkutulduğu görülüyor.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan 1 kişinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

