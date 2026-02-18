Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İtalyan ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti, basın toplantısında kendisini sinirlendiren bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u sahasında 5-2 yenerek, son 16 turu için büyük avantaj elde etti. İtalya temsilcisinin teknik direktörü Luciano Spalletti, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"JUVENTUS TARİHİNDE BUNU HATIRLAMIYORUM"

Basın toplantısında kameralar karşısına geçen Spalletti, Türk gazetecinin kendisine yönelttiği soruya sinirlendi. "Juventus'un en son ne zaman 5 gol yediğini hatırlıyor mu?" şeklindeki soru üzerine 66 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben Juventus tarihinde bunu hatırlamıyorum. 5 golü ne zaman yedik bilmiyorum. Bu konuyla ilgilenmek de istemiyorum" cevabını verdi.

Luciano Spalletti

"BÜTÜN GOLLER BİZİM HATAMIZDI"

Son 4 resmi maçta kalelerinde 13 gol görmeleri hakkında Spalletti, "Bütün bu goller bizim hatamızdı. Çözüm de bizim için gerek. Bir şekilde maçı yönetmemiz lazım. Yaptığımız iyileştirmeler kalite içindi ama bu akşam pek de başarılı olamadık. Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik. Üstelik basit hatalar yaptık. Karakterimiz açısında geri adım attık" şeklinde konuştu.

