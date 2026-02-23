İngiltere'de İngiliz Kalp Vakfı ve Imperial College London iş birliğiyle gizli kalp rahatsızlıklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen 'akıllı tişört'ün yüz binlerce kişinin hayatını erken tanı koyarak kurtarabileceği ifade ediliyor. Tişörtün içine yerleştirilen yaklaşık 50 sensör, kullanıcının kalp ritmini ölçüyor ve verileri yapay zeka destekli bir sistemle analiz ederek herhangi bir sorun olduğu takdirde doktora bildiriyor. Böylece, geleneksel taşınabilir EKG cihazlarında yaşanan kısa süreli ölçüm sorunları ortadan kalkıyor. Cihazda yapılan en büyük inovasyon ise, bir haftaya kadar kesintisiz kullanım sağlayabilmesi.

Kaynak: İngiliz Kalp Vakfı/Imperial College London

UYURKEN, ÇALIŞIRKEN, YEMEK YERKEN GİYİLEBİLİYOR

Günlük hayatı kısıtlamayan bu cihaz, uyurken, yemek yerken veya çalışırken rahatlıkla giyilebiliyor. Imperial College London Kardiyoloji Profesörü Zachary Whinnett, “Çok sayıda insan, tedavi edilebilecek kalıtsal kalp rahatsızlıkları nedeniyle ölüyor. Kısa süreli EKG testleri her zaman düzensiz kalp ritimlerini yakalayamıyor. Yapay zekâ destekli tişörtümüz, daha uzun süreli ve konforlu taramalar yapmamıza imkan sağlayacak” dedi.

Tişörtün prototipi, Hammersmith Hastanesi Peart-Rose Araştırma Birimi’nde 200 hasta ve gönüllüye dağıtılacak; katılımcılar tişörtü en fazla üç ay boyunca giyerek cihazın kalp rahatsızlıklarını ne kadar doğru tespit edebildiği test edilecek.

ERKEN TEŞHİS GEREKTİREN HASTALAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bu yenilik, Brugada sendromu gibi erken teşhis gerektiren kalp ritmi bozuklukları olan kişiler için hayati önem taşıyor.

Araştırmacılar, teknolojinin yaklaşık beş yıl içinde doktorların kullanımına sunulmasını hedefliyor. Başarılı olması durumunda, tişört sadece yetişkinler için değil, çocukların kalp izlemelerini de daha rahat ve güvenli bir şekilde yapmayı sağlayacak. Ayrıca, bu yöntemin atriyal fibrilasyon gibi diğer kalp ritmi bozukluklarının tespitinde de faydalı olması bekleniyor.

