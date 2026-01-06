Fenerbahçe'nin yeni transferi harika başladı: İlk asist 4 dakikada geldi
Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan yeni transferi Anthony Musaba, sarı lacivertli formayla ilk maçında dördüncü dakikada asist yaptı.
Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Anthony Musaba, ilk gol katkısını eski takımına karşı yaptı.
Adana'da oynanan mücadelede etkili başlayan sarı lacivertlilerde Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, sağ çaprazdan ceza sahasına girip ortaya çıkardı ve Kerem Aktürkoğlu skoru 1-0'a getirdi.
Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olan Musaba, ilk asistini eski takımı Samsunspor'a karşı yaptı.
