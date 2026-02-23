İhlas Haber Ajansı
Sokak ortasında pompalı dehşeti! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde mahalle arasında pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs, o anları cep telefonuyla kayda aldırıp paylaştı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak tutukladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde pompalı tüfekle havaya ateş açıp bu anları kaydettirerek sosyal medyada yayan İbrahim G., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İbrahim G., mahalle arasında pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
- Şüpheli, olay anını arkadaşına kaydettirip görüntülerin sosyal medyada yayılmasına neden oldu.
- Görüntülerin viral olması üzerine polis harekete geçerek şüphelinin kimliğini belirledi.
- Düzenlenen operasyonla yakalanan İbrahim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi’nde İbrahim G. isimli şahıs, mahalle arasında pompalı tüfekle art arda havaya ateş açtı.
Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, şüphelinin yanında bulunan arkadaşına o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettirdiği öğrenildi. Görüntülerin kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ, YAKALANDI
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüphelinin kimliği kısa sürede belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İbrahim G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
