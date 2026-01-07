G.Saray, M. United’ın oyuncusu Ugarte’nin alternatifini buldu. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda gündeme son olarak İspanya’da Villarreal’de oynayan Senegalli Pape Gueye girdi… Öte yandan Süper Kupa'da ağları havalandırmayı başaran İcardi ile yönetim kısa süre içinde sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ara transfer döneminde ilk 11’e merkez orta saha eklemesi yapacak olan Galatasaray’da, Villareal’de forma giyen Pape Gueye de listeye girdi. İlk sıraya Manchester United’da forma giyen Manuel Ugarte’yi alan ve Uruguaylı oyuncu için temaslarını sürdüren Galatasaray, Senegalli futbolcu için de girişimlere başladı. B Planı olarak düşünülen Pape Gueye’ye teknik direktör Okan Buruk’un onay verdiği belirtildi. Senegal Milli Takımı ile Afrika Kupası’nda forma giyen Gueye için kulübü Villarreal’in de 30 milyon avrodan kapıyı açtığı ifade edildi.

UGARTE İŞİ TIKANIRSA

Galatasaray, öncelikli olarak Manchester United ile Ugarte’yi kiralama adına görüşmelerini sürdürüyor. PSG’den sezon başında 50 milyon avroya kadroya katılan Ugarte, Ada’da beklediğini bulamadı. Kırmızılarda sadece 15 maçta forma giyen Ugarte, gol ve asist katkısı yapamadı. Sarı kırmızılılar, United’ın 45 milyon avroluk satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği Uruguaylı oyuncunun alternatifi olarak gündemine Pape Guaye’yi aldı. Son iki sezondur Vilarreal’de forma giyen Gueye, bu sezon 22 maçta forma giyerken iki gol attı, bir de asist yaptı.

BEDAVAYA GİTTİ

Fransa’da uzun yıllar Le Havre ve Marsilya formalarını giyen 26 yaşındaki Pape Guaye, bir dönem Sevilla’ya kiralandıktan sonra Marsilya’ya geri dönmüş, geçen sezon da bedelsiz olarak Villarreal’e katılmıştı. İspanyol ekibi, Gueye’yi 30 milyon avronun altında bırakmak istemiyor. Galatasaray ise oyuncuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.

SÖZLEŞME UZATILACAK

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ağlarını havalandırmayı başaran İcardi ile yönetim kısa süre içinde sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacak. İcardi’nin menajeri Elio Pino’nun, İcardi’nin bir fotoğrafını paylaşıp “Adım adım” notunu düşmesi yeni mukaveleye vurgu olarak algılandı.

