Beşiktaş, 35 yaşındaki stoper oyuncusu Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle takımdan ayrılma isteğinin olumlu karşılandığını ve kamptan ayrıldığını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır." denildi.

GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Ayrılık konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Paulista, "Oldukça zor bir karar. Bir süre önce annemde bir hastalık olduğunu öğrendik. O zamandan beri tedavi arayışı içerisindeyiz. Ama hiç tedavisi olmayan bir hastalık. Kısa bir süre önce hastaneye kaldırıldı. Ben de Brezilya'ya gittim. Vücudunun bir tarafı felç, annem zaten yaşlı... Mental olarak iyi durumda değilim. Ailemden, babamdan da uzak olmak çok zor. Annemin bu durumda olması babam için de çok zor. Annem çok acı çekiyor." sözleriyle veda etti.



