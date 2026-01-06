Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

MERT GÜNOK'LA YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş’ta Mert Günok’la resmi olarak yollar ayrıldı. Tecrübeli kalecinin Fenerbahçe ile anlaşmasının gündemde olduğu ifade edilirken, bu transferden Beşiktaş’ın bonservis geliri elde etmeyeceği belirtildi. Ancak Cengiz Ünder transferinde bir gelişme yaşanması halinde, Beşiktaş lehine 1 milyon Euro’luk bir indirim maddesi devreye girecek. Takımda düşünülmeyen Necip Uysal, kampa götürülmeyen oyuncular arasında yer aldı.

PAULİSTA AYRILMAK İSTİYOR

Beinsports'un haberine göre; Gabriel Paulista cephesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deneyimli savunmacının, Beşiktaş yönetimine ayrılma isteğini ilettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübe yapılan bilgilendirmede bu talebin sportif gerekçelerden kaynaklanmadığı, tamamen ailevi nedenlere dayandığı vurgulandı. Gabriel Paulista'nın, ailesinin durumu nedeniyle farklı bir ülkede kariyerine devam etmek istediği ifade edildi. Taraflar arasında ayrılık ihtimaline yönelik görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Gabriel Paulista

JURASEK VE SVENSSON AYRILIĞA YAKIN

David Jurasek ve Jonas Svensson’un da yeni kulüp arayışında olduğu, iki oyuncuyla yolların ayrılmasının kısa süre içinde resmi olarak açıklanacağı ifade edildi. Jurasek’in Slavia Prag ile görüşmelerini sürdürdüğü, Svensson’un ise Rosenborg ile temas halinde olduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

UDUOKHAİ'YE TEKLİFLER VAR

Felix Uduokhai’ye Almanya ve Fransa’dan teklifler geldiği öğrenildi. Almanya’dan gelen tekliflerde bonservis bedelinin Beşiktaş tarafından yeterli bulunmadığı kaydedildi. Fransa’dan Paris FC’nin ise kiralama teklifi sunduğu aktarıldı. Siyah-beyazlıların, yüksek maaşı nedeniyle oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.

Felix Uduokhai

KALEDE JORGENSEN TAKİBİ

Beşiktaş’ın kaleci transferi için Filip Jorgensen ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Chelsea’deki teknik direktör değişikliğinin süreci etkileyebileceği vurgulanırken, Jorgensen’in Dünya Kupası öncesi daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği bilgisi paylaşıldı.

STOPER İÇİN AGBADOU

Stoper hattında Emmanuel Agbadou’nun teknik heyet tarafından uygun görülen isimlerden biri olduğu belirtildi. Oyuncunun kulübü Wolves’un yüksek bonservis talep ettiği, Beşiktaş’ın ise bu transferde kiralama seçeneğini devreye sokabileceği aktarıldı.

SOL BEKTE ALTERNATİFLER ÇOĞALIYOR

Sol bek transferinde Jaouen Hadjam ismi gündeme geldi. Kulübünün 8 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Vasco’da forma giyen Lucas Piton’un sol bek adayları arasında bir adım önde olduğu, oyuncuya Serie A ve Bundesliga’dan da ilgi bulunduğu belirtildi. Tavares’in de Beşiktaş’ın son günlerde gündemine giren isimlerden biri olduğu aktarıldı.

ORTA SAHADA SALİH ÖZCAN İLK SIRADA

Merkez orta saha transferinde Salih Özcan’ın Beşiktaş’ın bir numaralı hedefi olduğu kaydedildi. Borussia Dortmund’un milli futbolcu için 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, Beşiktaş’ın ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için bu rakamı yüksek bulduğu ifade edildi.

SOL KANATTA LUİS HENRİQUE İHTİMALİ

Sol kanat transferi için Luis Henrique ismi Beşiktaş’ın gündemine geldi. Inter’in bu bölgeye yeni bir transfer yapması halinde, Henrique’nin Beşiktaş’a kiralık olarak gelme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

