Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 5'inci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok'un geleceği netleşiyor. Tecrübeli file bekçisi altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'ye dönmek için gün sayıyor. Siyah-beyazlı kulüp milli eldivenin sözleşmesini feshettiğini resmen açıkladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, transfer süreci iki kulüp arasında yapılan bir takas ve ödeme formülüyle sonuçlandı. İddiaya göre Fenerbahçe, Mert Günok’un transferi karşılığında Cengiz Ünder’in bonservisini Beşiktaş’a bıraktı. Anlaşma kapsamında siyah-beyazlıların ayrıca sarı-lacivertli kulübe 1,5 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi. Fenerbahçe’nin sezon başında Beşiktaş’a kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş cephesi, Mert Günok’un sözleşmesinin feshedildiğini kamuoyuna duyurdu

Beşiktaş cephesi, Mert Günok’un sözleşmesinin feshedildiğini kamuoyuna duyururken, taraflardan transferin detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Mert Günok’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

